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坦然面對演藝生涯低潮！范逸臣：感受自己像是普通人的生活，其實特別享受

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
范逸臣。記者季相儒／攝影
范逸臣。記者季相儒／攝影

還記得《海角七號》當年帶來的感動嗎？

2008年，《海角七號》正式上映，這部由魏德聖執導、范逸臣與田中千繪所主演的作品，締造了當年國片的輝煌紀錄，不僅讓原本低迷的國片市場有了嶄新的氣象，最終5.3億票房的亮眼成績，至今依然是國片難以望其項背的成就；它同時也是第45屆金馬獎的最大贏家、恆春觀光熱潮最大推動者。

當年的盛況，讓原本的偶像歌手、第一次演戲的范逸臣氣勢翻紅，挾著《無樂不作》、《國境之南》的極高傳唱度，也讓他榮獲金馬「最佳原創電影歌曲獎」榮耀，那個時候的他工作邀約不斷，更出演電影和樂團巡迴，成為華語樂壇的耀眼新勢力。

「如果那時候的我沒有演出《海角七號》，也許也不會有現在的范逸臣。」他侃侃而談地說。

面對工作的低潮　范逸臣坦然面對

然而近幾年來，對台灣觀眾來說，范逸臣似乎已經在螢光幕前息影、鮮少有作品出現，更遑論有電影演出或音樂創作，難得登上新聞的報導卻是和感情相關──直到初次演出的舞台劇消息公開，大家才發現好久不見的范逸臣，即將給自己全新的挑戰。

全民大劇團全新音樂劇《你好，我是接體員》，改編自同名書籍，以「接體員」這個特別職業的視角，來看台灣社會的人性及無奈。男女主角邀請到許久不見的歌手范逸臣及實力演員方宥心擔綱，他期待透過這次的突破，帶給觀眾全新的表演想像。

在接受專訪時，范逸臣坦言，「這幾年來沒什麼作品，其實自己也使不上力，沒辦法，目前就是保持運動習慣，跑步、騎單車，把自己維持在一個最好的狀態。」

他笑說，「其實也沒有在籌備什麼新專輯，之前整個就是處於混沌期，大概算是人生比較低潮的時刻，但說不定還會有更低潮，直到這幾個月接到了舞台劇的邀約才開始變得比較忙碌。」

樂觀看待　從每一個人生過程中汲取經驗

范逸臣說，在前些日子那段比較低迷的時刻裡，倒也很難真正歸咎出原因，因為找不出來，工作也不是藝人主動去談，「現在有工作已經是很令人開心，主動拒絕不太可能，除非要求差太多、或沒考量就答應，那對彼此都有風險。」

其實，2008年電影上映後那幾年，可說是他人生最疲於奔命的時期，也是在那個時候特別沒有喘息空間，而這幾年能回歸一般人的平凡生活，也是當年的他料想不到的事。

個性一直以來都很樂觀、無拘無束的他說，「人不管是在什麼樣的時機點、高潮或低潮，都有可以學習的地方，或許我目前的狀態是低潮期，但若未來有需要這樣的角色、需要思考的人生方向，其實都可以從這段過程中學習。」

自在地享受難能可貴的悠閒生活

他說，在表演當中，如果有一部分的詮釋是自己經歷過的過往，那麼在演繹那樣的角色時，會是一個很大的動力和幫助，因此他把這段時期當成在養精蓄銳，永遠把自己維持在最好的狀態。

「雖然現在工作是少的，但我可以輕鬆自在地去跑步、甚至搭捷運也不會被認出，覺得自己就像個普通人，活得很快樂，這是我的收穫、也是我的心境轉換，其實特別令人享受。」

畢竟，現在自己可能過得不是10年前的生活，但卻是自己20年前的日子，現在這樣也是非常值得的。

也許正是因此，從來沒有演過舞台劇經驗的他，這次也被劇團相中，邀請他擔綱男主角的演出。

勇於嘗試　積極挑戰不同的新事物

面對初次挑戰的舞台劇，范逸臣表示，那是一種全新的嘗試跟突破，「畢竟在《海角七號》前，我也沒拍過電影，也能用各種理由拒絕，但我沒有；我也可以一口就答應，然後深入去了解，那就是一念之間的轉換。」

他強調，當初的決定，改變了他的一生，參與的過程中也交了很多朋友，「那是增加我人生閱歷的方式，只要能豐富生活經驗、嘗試新事物，我就會勇於挑戰。」

范逸臣回憶，2007年第一次拍電影時，自己確實是害怕的，導演也知道大家的擔憂，所以安排了很多的訓練跟走位，籌備期比較長，也幫助彼此建立更多的自信和安全感，實際拍攝時也比預期順利。「回想那個時候，劇組都還是用膠捲拍攝，為了不浪費帶子，大家都非常小心對待每一場戲，滿慶幸有經歷過那段時光。」

這次第一次要演出舞台劇，自然是會緊張，「可以緊張，但絕對不能失去信心。」

於是，從音樂的搭配、台詞的變化、舞台的走位、佈景的變化等細節，都在不斷再不斷苦練的過程中找出團隊合作的默契，而如何從音樂、演唱的過程中搭配劇本的變化，都是一再排練的成果。

范逸臣說，「舞台劇，可以說它是一鏡到底，這是讓人害怕緊張的部分，但一直去想，對表演也不會加分，所以要靠著練習讓緊張感消彌，克服那個緊繃。」

珍惜當下　不要徒留遺憾

《你好，我是接體員》本是PTT媽佛版寫的系列文章，後因爆紅而出版成書，原作者大師兄任職於殯葬業，從一名「接體員」（將他殺、自殺、意外或無人認領的大體，接回殯儀館）的身分，來看一個個死者背後的故事。

導演謝念祖表示，「故事中的許多大體，死法大多是很淒慘的，但從大師兄幽默的筆下寫出，看完不會覺得很可怕，而是很有感觸的。讓我們一看就決定要買下版權。」

他說，「為了延續書中的趣味，所以決定以音樂劇方式呈現。」但劇中的故事，希望讓觀眾感受到，在殯儀館內比起靈異、可怕，其實更多的是「人味」

范逸臣表示，希望大家看完這部舞台劇，能夠更珍惜當下、珍惜身邊在乎的人，而不要等到失去了才覺得遺憾。

（作者／魯皓平 本文出自2020.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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