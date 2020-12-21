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漁業署「指花為軟！」 被糾錯還叫人閉嘴

聯合報 / 記者吳淑君／即時報導
這才是軟絲，保育人士用竹欉做成產房，吸引軟絲媽媽來生小孩。圖／王銘祥提供
這才是軟絲，保育人士用竹欉做成產房，吸引軟絲媽媽來生小孩。圖／王銘祥提供

漁業署2021年漁業月曆錯誤百出，學界、漁業界罵翻，沒想到漁業署的新聞稿還提油救火，指要用謾罵方式表達意見的人士，到此為止，不要再降低自身的格調。社團法人臺灣永續鱻漁發展協會氣呼呼的說，不是漁業署硬拗花枝是軟絲，就是軟絲，今天要去漁業署問個明白。

一般人對花枝、軟絲、透抽、小卷，常傻傻分不清，沒想到身為我國最高漁業專業機關出的2021年五月頭足類，有人一眼就能找出7個錯誤，還有人繼續翻看其他月份，也抓出不少烏龍，一下子成了找碴大會，笑料百出。

社團法人臺灣永續鱻漁發展協會表示，今天如果只有他們社團覺得內容有誤，那可能就是他們視力問題，但很顯然很多人也發現有問題，漁業署新聞稿硬拗，還甩鍋給邵廣昭教授，文末更是要大家到此為止，叫人閉嘴。現在最大的問題是漁業署新聞稿的態度，月曆出錯已是其次，今天他們要去漁業署問個明白，什麼叫作到此為止？

表皮有明顯花紋的是花枝，漁業署2021年月曆卻指它是軟絲，還發新聞稿要批評的人到此為止，引發眾怒。圖／社團法人臺灣永續鱻漁發展協會提供
表皮有明顯花紋的是花枝，漁業署2021年月曆卻指它是軟絲，還發新聞稿要批評的人到此為止，引發眾怒。圖／社團法人臺灣永續鱻漁發展協會提供

漁業署 月曆

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