山域事件頻傳 北大武山檜谷莊主：體能練好、不輕忽山

位在屏東縣的北大武山是中央山脈南段最高峰，北大武山檜谷山莊山屋維護管理人員吳德發近日有感而發，他發現，今年山域救難次處超過往年兩倍，重點是這些山域事故是可以避免的，他強調，體能一定要練好，不要輕忽北大武山。

吳德發在臉書發文分享，面對爆炸性的山域事件，開放山林必須要先懂山才上山，不是跟風當登山遊客。吳德發分享10大注意事項，從體能、裝備、行程規畫、行前做功課、氣候條件、登山技巧與常識、慎選隊友、登山倫理、心理素質與無痕山林。

吳德發說，喜歡爬山不是難事，但前提是一定要有體能、做好功課，假日時一天入山人次多達3、400人，步道上都是人。大武山2公里、1.5公里，摔倒的很多，但這個路段不應該摔倒。

吳德發提醒，北大武山登山旺季每年12月、隔年1月、2月，北大武山雖然是有名的溼滑，但是往年到11月下旬會比較乾燥，但今年卻異常，今又下了一場小雨，他今天下山時發現，全線12公里又濕又滑，提醒山友，上下山小心，尤其7.4公里以上的稜線，日照不足，至少要滑兩周。

吳德發分享十項登山要領，被網友稱為「救命文」，吳德發說，「不管任何山域，體能是保護自己的第一道防線」，體能不足發生山難事件是最不應該，偏偏最近案例大都如此。他也提醒，「謙卑入山」，縱有一身武藝，稍一閃失，來不及發揮就去山神麾下當隨扈。

林務局屏東林區管理處指出，登北大武山人數，107年有2萬2800人，108年有2萬4700人，今年1月到11月有3萬2千人；其中單攻人數108年是9825人，今年1到11月有1萬8984人，單攻人數是去年的兩倍。