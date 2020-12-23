夫妻感情更幸福 洗衣機五大驚喜你一定要有

文 / 王祥非

賴先生和太太過去常因洗衣服問題而困擾，洗衣精放太多被長輩說浪費、和長輩衣服分開洗擔心電量暴增…。自從換了Panasonic 溫水滾筒洗衣機後，夫妻感情回溫，賴太太幸福挽著老公丈夫說「人生中一定要有一台洗脫烘的洗衣機，就是這台!」

驚喜1：洗劑量自動精準投入 免去爭執
「我從沒想到一台洗衣機可以改善家裡的小摩擦耶，很神奇！」賴先生說，婚後和爸爸媽媽一起住，以往洗衣服，跟爸媽會為了洗衣精用量起爭執，老一輩的觀念比較節儉，覺得洗衣精用一點點就好，每次都覺得孩子倒太多浪費。

洗劑自動投入，精準抓住用量。 圖／聯合報系 提供
洗劑自動投入，精準抓住用量。 圖／聯合報系 提供

Panasonic 溫水滾筒洗衣機有自動投入洗劑的功能，會自動偵測用量精準投入，長輩相信電腦的判斷，親子間再也不用為了洗衣精要用多少煩惱，更不需要為了這件事吵架傷和氣。

驚喜2：大容量洗烘脫 比想像中省電
Panasonic 溫水滾筒洗衣機洗淨功能強大，擁有大容量16KG，洗脫烘10KG。賴先生說，家中的習慣會自己洗被單和床組，Panasonic 溫水滾筒洗衣機的大容量很適合家中使用。

他們夫妻和爸媽的衣服習慣分開洗，平均一周洗衣服的次數大約3-4次，而且每次都是洗脫烘，原本以為這麼頻繁烘衣電費會大暴增，「但我這個月洗7次、烘7次，電費只花38元，等於每次洗烘脫不到6元」沒想到跟原本沒差多少，比想像中還省電。

衣服烘衣後不打結，洗脫烘輕鬆不用曬衣。 圖／聯合報系 提供
衣服烘衣後不打結，洗脫烘輕鬆不用曬衣。 圖／聯合報系 提供

驚喜3：溫風循環烘衣 快速溫柔乾衣
洗衣機運作時聲音轟隆作響，如果是深夜洗衣容易擾人，常引起鄰居間紛爭。賴太太說，以前使用的洗衣機，聲音大聲就算了，衣服還容易打結，每次要解開這些衣服都要花我很久的時間，現在換成滾筒洗衣機完全沒有這個問題。

而且她自己不喜歡曬衣服，有了洗脫烘一體Panasonic 溫水滾筒洗衣機後，現在除了羊毛的材質，什麼衣服都會往洗衣機裡面丟去烘，「但使用到目前，衣服都沒有縮水耶，我覺得好神奇！可以安心免曬衣真的很方便。」

智慧app方便遙控操作洗脫烘流程。 圖／聯合報系 提供
智慧app方便遙控操作洗脫烘流程。 圖／聯合報系 提供

驚喜4：智慧app 遠端操控好方便
「家事分配」也常是夫妻關係生變關鍵。賴太太說，過去家事夫妻倆一起做，懷孕後改為「聲控」老公就好，但她最近發現老公都用Panasonic Smart App來預約洗衣服，不用走到洗衣機前就可做設定，多了時間在房間陪她。

賴先生笑說，過去覺得洗衣服很麻煩，但換了Panasonic 溫水滾筒洗衣機後，洗衣服變得很輕鬆。

例如下班比較晚，為準備明天有乾淨整齊的衣服，他會算好隔天出門時間，往回推大概3個多小時洗衣、烘衣的時程來做APP預定，這樣隔天一起床就有就有蓬鬆柔軟的衣服可以穿，重點是還不會皺，而且晚上運作也很安靜，不怕鄰居敲門抗議。

賴太太分享。當初換洗衣機的時候，有點擔心家中的長輩不容易操作，實際使用後，比想像中的容易，長輩不但很快就上手，還發現新功能，來教他們怎麼使用。

三段高溫抑菌除螨功能，呵護寶貝健康。 圖／聯合報系 提供
三段高溫抑菌除螨功能，呵護寶貝健康。 圖／聯合報系 提供

驚喜5：三段溫水洗衣 滿足多種洗衣需求
Panasonic 溫水滾筒洗衣機有溫水洗淨功能，60度高溫抑菌有效除螨，讓即將迎來新生命的賴太太很放心。

賴太太說，洗完衣服後洗衣機會自動清潔洗衣槽，讓整個洗衣環境保持乾淨，最重要的是發現它有個超棒設計，就是當烘完衣服機內溫度過高，會自動上鎖，降溫之後才能打開，這對家中有小朋友的人來說真的是很貼心。

簡易操作的洗衣機，讓家事分工更簡單。 圖／聯合報系 提供
簡易操作的洗衣機，讓家事分工更簡單。 圖／聯合報系 提供

讓夫妻感情更升溫的洗衣機

讓賴先生、賴太太稱讚「人生中一定要有一台洗脫烘的洗衣機」的Panasonic 溫水滾筒洗衣機，洗淨功能強大，擁有大容量16KG，洗脫烘10KG，洗劑量自動精準投入、溫水洗衣(40℃溫泡洗+三段溫水)、溫風循環烘衣科技、nanoeTMX雙效自動槽洗淨。

它也高度便利，透過「IOT智慧聯網+Smart APP」功能，也因為有洗劑量自動精準投入，洗衣前不用倒洗劑，可以真正做到遠端遙控一鍵洗衣、還能提醒收衣、電費監控。

相關新聞

「藍皮普快」末班車 月台大爆滿

台鐵「藍皮普快」列車服務一甲子後，隨著南迴鐵路電氣化而功成身退；昨天分別從屏東、台東開出末班車。五十九歲台鐵資深列車長馬...

東北季風接力 明起冷到跨年

中央氣象局說，明天迎來下一波東北季風，周日另一道鋒面通過，下周二則還有再一波東北季風，一路影響到跨年甚至明年，甚至將成為...

廢漁網宛如生態殺手 多縣市回收

海洋廢棄物有8成來自陸上，最難清理就屬海底垃圾，需有潛水技術才能執行。海保署統計，今年清出海底、海漂垃圾量1050公噸，...

小人物大故事／手臂細如手腕 罕病公務員挑戰極限

在台南市衛生局工作的丁肇緯，罹患罕見疾病「皮肌炎」。疾病伴他長大，隨年齡增加漸惡化，但樂觀的他總是向前看，努力工作，希望...

丁肇緯：異樣眼光打量 罕病者會不自在

「即使身體異常，也要活出生命的美麗」，勇敢面對罕見疾病的丁肇緯，除了與大家分享人生經驗，鼓勵其他罕病者外，也希望社會大眾...

活出愛祈福之路 佛教、天主教攜手為台灣祈福

在人心惶惶的2020年，社會最急迫的需求，即是撫平不安的心。天主教單國璽基金會與佛光山、天主教高雄教區，將於明年1月23...

健康你我他／口臭找出病灶治本 隨身帶牙具清殘渣

我一直有口臭的困擾，自己毫不知悉，總是先生或女兒聞到異味來提醒。猜想在職場上的同事或碰面的朋友，應該都不好意思提醒或暗示...

健康主題館／需要肺癌篩檢？ 不吸菸女性可風險預測

台灣近年來，不論男性或女性的癌症發生率，肺癌都名列第3，但在癌症死亡率排行榜中，肺癌卻長年高居第1。如何有效篩檢、早期發現，成為研究重點。

全國首創 嘉市便利商店 布簾遮住菸品區

嘉義市衛生局與萊爾富便利商店合作，全國首創將菸品區於上下學時段拉下布幕，讓孩子不會看到菸品，從小潛移默化香菸危害。嘉義市...

下背痛全身僵直 體育師罹脊椎小面關節炎

「痛到令人無法動彈。」一位40歲的楊姓體育老師，長年運動、訓練，偶爾因為下背痛到睡不著，某次搭乘捷運準備起身時，下背一陣...

新北抽查市售玩具 21％不合格

耶誕節是購買玩具禮物高峰期， 新北市經發局專案抽查市售玩具534件，其中113件玩具標示不合乎標準，不合格率達21%，不...

抽到地獄聖誕交換禮物 他淡定從高雄抱「小黃柱」上路

聖誕節最有趣的聚會交換禮物橋段，是幾乎每個人都會參與的社交活動，馬克杯和護手霜常被列入最不想收到禮物之一，不過近日有一男子抽到「超狂」交換禮物「小黃柱」，讓目擊路人忍不住上前詢問「在哪裡買的？」...

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

聖誕天氣看這！周四冷空氣再襲 跨年恐迎強烈大陸冷氣團

殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（下）（天秤座～雙魚座）

宜蘭婦腹瀉2個月找不到病因 腸鏡一照抓出百隻鉤蟲

元氣健康操／兩式退休操 靈活下半身 樂活下半生

家裡舊車換成新買的進口車 他曝曖昧女「反差嘴臉」網勸放生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。