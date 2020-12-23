夫妻感情更幸福 洗衣機五大驚喜你一定要有

賴先生和太太過去常因洗衣服問題而困擾，洗衣精放太多被長輩說浪費、和長輩衣服分開洗擔心電量暴增…。自從換了Panasonic 溫水滾筒洗衣機後，夫妻感情回溫，賴太太幸福挽著老公丈夫說「人生中一定要有一台洗脫烘的洗衣機，就是這台!」

驚喜1：洗劑量自動精準投入 免去爭執

「我從沒想到一台洗衣機可以改善家裡的小摩擦耶，很神奇！」賴先生說，婚後和爸爸媽媽一起住，以往洗衣服，跟爸媽會為了洗衣精用量起爭執，老一輩的觀念比較節儉，覺得洗衣精用一點點就好，每次都覺得孩子倒太多浪費。

洗劑自動投入，精準抓住用量。 圖／聯合報系 提供

Panasonic 溫水滾筒洗衣機有自動投入洗劑的功能，會自動偵測用量精準投入，長輩相信電腦的判斷，親子間再也不用為了洗衣精要用多少煩惱，更不需要為了這件事吵架傷和氣。

驚喜2：大容量洗烘脫 比想像中省電

Panasonic 溫水滾筒洗衣機洗淨功能強大，擁有大容量16KG，洗脫烘10KG。賴先生說，家中的習慣會自己洗被單和床組，Panasonic 溫水滾筒洗衣機的大容量很適合家中使用。

他們夫妻和爸媽的衣服習慣分開洗，平均一周洗衣服的次數大約3-4次，而且每次都是洗脫烘，原本以為這麼頻繁烘衣電費會大暴增，「但我這個月洗7次、烘7次，電費只花38元，等於每次洗烘脫不到6元」沒想到跟原本沒差多少，比想像中還省電。

衣服烘衣後不打結，洗脫烘輕鬆不用曬衣。 圖／聯合報系 提供

驚喜3：溫風循環烘衣 快速溫柔乾衣

洗衣機運作時聲音轟隆作響，如果是深夜洗衣容易擾人，常引起鄰居間紛爭。賴太太說，以前使用的洗衣機，聲音大聲就算了，衣服還容易打結，每次要解開這些衣服都要花我很久的時間，現在換成滾筒洗衣機完全沒有這個問題。

而且她自己不喜歡曬衣服，有了洗脫烘一體Panasonic 溫水滾筒洗衣機後，現在除了羊毛的材質，什麼衣服都會往洗衣機裡面丟去烘，「但使用到目前，衣服都沒有縮水耶，我覺得好神奇！可以安心免曬衣真的很方便。」

智慧app方便遙控操作洗脫烘流程。 圖／聯合報系 提供

驚喜4：智慧app 遠端操控好方便

「家事分配」也常是夫妻關係生變關鍵。賴太太說，過去家事夫妻倆一起做，懷孕後改為「聲控」老公就好，但她最近發現老公都用Panasonic Smart App來預約洗衣服，不用走到洗衣機前就可做設定，多了時間在房間陪她。

賴先生笑說，過去覺得洗衣服很麻煩，但換了Panasonic 溫水滾筒洗衣機後，洗衣服變得很輕鬆。

例如下班比較晚，為準備明天有乾淨整齊的衣服，他會算好隔天出門時間，往回推大概3個多小時洗衣、烘衣的時程來做APP預定，這樣隔天一起床就有就有蓬鬆柔軟的衣服可以穿，重點是還不會皺，而且晚上運作也很安靜，不怕鄰居敲門抗議。

賴太太分享。當初換洗衣機的時候，有點擔心家中的長輩不容易操作，實際使用後，比想像中的容易，長輩不但很快就上手，還發現新功能，來教他們怎麼使用。

三段高溫抑菌除螨功能，呵護寶貝健康。 圖／聯合報系 提供

驚喜5：三段溫水洗衣 滿足多種洗衣需求

Panasonic 溫水滾筒洗衣機有溫水洗淨功能，60度高溫抑菌有效除螨，讓即將迎來新生命的賴太太很放心。

賴太太說，洗完衣服後洗衣機會自動清潔洗衣槽，讓整個洗衣環境保持乾淨，最重要的是發現它有個超棒設計，就是當烘完衣服機內溫度過高，會自動上鎖，降溫之後才能打開，這對家中有小朋友的人來說真的是很貼心。

簡易操作的洗衣機，讓家事分工更簡單。 圖／聯合報系 提供

讓夫妻感情更升溫的洗衣機

讓賴先生、賴太太稱讚「人生中一定要有一台洗脫烘的洗衣機」的Panasonic 溫水滾筒洗衣機，洗淨功能強大，擁有大容量16KG，洗脫烘10KG，洗劑量自動精準投入、溫水洗衣(40℃溫泡洗+三段溫水)、溫風循環烘衣科技、nanoeTMX雙效自動槽洗淨。

它也高度便利，透過「IOT智慧聯網+Smart APP」功能，也因為有洗劑量自動精準投入，洗衣前不用倒洗劑，可以真正做到遠端遙控一鍵洗衣、還能提醒收衣、電費監控。