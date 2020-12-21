營養午餐可溯源比率僅61% 專家籲診斷原因落實百分百

因應萊克多巴胺豬肉進口台灣，國內營養午餐明年將推動百分百使用國產可溯源食材，但據統計，目前全台營養午餐可溯源比率平均僅六成一，距離百分百有不小距離；即便是資源被認為相對豐沛的六都，除了台南以外，營養午餐可溯源比率也在七成以下，專家呼籲，應盡快跨部會診斷原因、提出精進方案，否則能否具體落實將是未知數。

根據農委會資料，全台營養午餐可溯源比率最低的三個縣市為連江縣、澎湖縣、金門縣，都不到三成；本島最低為南投縣，比率不到五成，第二及第三低為高雄市、彰化縣，只略高於五成；六都當中僅台南比率高達八成，其餘都在五成至七成。

營養師公會全聯會理事陳盈蓉指出，六都資源相對豐富，學校午餐每餐價格也不低，使用可溯源國產食材更有額外補助，但比率卻僅略高、甚至低於平均值，有加強空間；為避免支持國產食材淪為口號或政治口水戰，也為檢討政策落實程度，行政院食安辦應統整各縣市教育局，先分析達成率未達七成的原因，可能是食材供應廠、菜單未依時令開立或價格等問題，再對症下藥提出精進方案。

農糧署分析，各縣市使用可溯源食材比率跟地方政府作法有關，如新竹市、台南市午餐契約明定業者應使用一定比率的可溯源食材，花蓮縣也有統一招標限定食材種類，因此執行度相對較高；外島則是推動較晚，因此成效有待觀察；城鄉差距也是一個問題，有些地方學生少、經濟規模小、加上地處偏遠，廠商不願意送。

農糧署指出，為了配合明年營養午餐全面使用可溯源食材，3章1Ｑ每餐補助將從3.5元提升至6元，對相關情況會有所幫助，也會要求地方提升執行力，希望中央獎勵、地方法規同時並進，棒子跟胡蘿蔔都要有。