隨時掌握寶寶狀況 工研院i寶貝照護裝置獲CES創新獎

美國消費性電子展CES將在明年1月11日開展，工研院今天舉辦CES創新獎獲獎記者會，發表獲今年創新獎的穿戴式獲獎技術「i寶貝照護裝置」及CES數位線上主題網站，此裝置是一款非接觸微型嬰幼兒生理感測產品，具有操作簡易、即時警示、遠端監控及多元應用等特點，讓父母可隨時掌握嬰幼兒生理狀態，成為居家看顧寶寶的好幫手。

衛福部國健署最新數據顯示，2019年嬰兒事故傷亡死亡人數為671人，其中有7成為意外窒息，而嬰兒猝死症更被列為嬰兒前五大死因之一，1歲以下的嬰兒常見的猝死原因大部分為趴睡、溢奶、吸入異物或被棉被悶住等，為預防憾事發生，工研院研發「i寶貝照護裝置」。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，此裝置採用對人體完全無害的低功率生理偵測雷達技術，造型輕巧，可結合包巾放在嬰幼兒胸口，在不需接觸皮膚情況下，24小時偵測並記錄寶寶心跳、呼吸與活動力，再透過藍芽技術，將蒐集的資訊傳送到照顧者的行動裝置，經由App即時了解寶寶的睡眠與甦醒的狀態，且此裝置操作簡易、攜帶方便，在無光線的環境中也能使用。

除了新手父母可使用外，還可運用在月子中心、托嬰中心等大型嬰幼兒照護機構，更可延伸到醫療院所、地區診所等場域，整合應用在遠距智慧健康及照護服務上，有效減輕照顧者人力負擔，提昇照護品質。