遠東SOGO百貨 歲末公益行善29年 歷年為2.6萬弱勢兒童圓夢

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯感念社會的大愛，讓SOGO公益平台，得以長期扶植弱勢兒童。 圖／SOGO 提供

百貨界CSR模範生遠東SOGO百貨歲末發揮「關懷平台力」，與太平洋崇光社會福利基金會及七大社福機構，推出行善29年的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」圓夢公益活動，邀請全台1,300位弱勢孩童在耶誕卡上許願，展示在全台遠東SOGO百貨廣場，開放社會大眾為孩子們圓夢。活動歷時19天圓滿結束，讓家扶基金會、陽光基金會、罕見疾病基金會、羅慧夫顱顏基金會、基督教芥菜種會、婦女救援社會福利事業基金會、台南大學附屬啟聰學校等機構位於全台的弱勢兒童，都能得到一份禮物，度過溫馨的耶誕佳節。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，今年是全球特別辛苦的一年，許多國家紛紛選出疫情相關的字眼作為年度代表字，深深反應社會的不安及民眾生活的改變；但在疫情下，除了恐懼害怕外，也能看到善與愛的力量。在疫情相對緩和與平靜的台灣，「SO GOOD好小孩的耶誕心願」於12月初開打，就有SOGO長期培養的公益客層，迫不及待來認領，顯示多數民眾仍舊希望能為社會做點事，為弱勢兒童盡一份心力。29年來「SO GOOD好小孩的耶誕心願」圓夢公益活動累計滿足了2.6萬人次弱勢兒童的心願，這是寒冬歲末SOGO攜手消費大眾給予孩童最溫馨的祝福。

台南大學附屬啟聰學校一名6歲開始獨立住宿生活的女童，想要一盒水蠟筆，因為她喜歡畫畫；花蓮16歲參加原舞校隊、為學校取得特優晉級全國賽資格的少女，想要一顆籃球；台北一名和媽媽遷出原家的青少年，想要上學用的後背包；剛完成顎裂手術的幼童，需要L號的尿布；剛學會主動開口說話的罕見疾病孩子，需要有吸管的保溫瓶；剛進行完顏面染料雷射的孩子，單純地想要濕紙巾；會幫媽媽做家事的9歲男童，需要一雙運動鞋….

12歲的嘉義男孩在自己的心願卡表示，自己家中的二手洗衣機，修了又壞，壞了又修，希望能有一台新洗衣機。而在台北現場，馬上就有愛心人士慷慨解囊，讓男童與家人的生活更便利。有寒流路過SOGO，看到活動駐足挑選心願的暖男；有媽媽帶著幼童到現場認領，希望孩子從小做公益；有一次認領十張以上的消費者；也有年輕小情侶，一起站在心願卡前，認真的討論他們可以負擔得起的禮物清單….

「SO GOOD好小孩的耶誕心願」每一張卡片上都有專業社工的認可，描述了孩童的家境或求學狀況，讓熱心的民眾可以對這些小朋友有更多的瞭解，以便挑選適合的禮物。孩子們的需求多為：生活用品、文具、服飾、運動用品、玩具、書籍、食品等。每一年幾乎有一半以上的認領者曾參與一次以上，顯示SOGO有一群穩定而年輕的公益客層。而「SO GOOD好小孩的耶誕心願」搭建公益平台，拉起M型化社會對話的理念，讓SOGO百貨榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017）「社會公益發展獎」肯定。

活動名稱：第29屆SOGO [SO GOOD好小孩]的耶誕心願活動時間：2020年12月活動地點：遠東SOGO百貨 台北忠孝館、新竹店、中壢店、高雄店受贈單位：家扶基金會、陽光基金會、罕見疾病基金會、基督教芥菜種會、婦女救援社會福利事業基金會、台南大學附屬啟聰學校、羅慧夫顱顏基金會歷年受贈人數：逾2.6萬名弱勢兒童。