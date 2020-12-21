快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東長濱Sinasera 24 應人、順天的美味哲學

聯合報 / 文╱李承宇
Sinasera 24小雪套餐小點。圖／李承宇提供
Sinasera 24小雪套餐小點。圖／李承宇提供

餐飲圈的人通常都不會質疑米其林指南對好餐廳的要求標準：餐飲必須追求一致性。但你可曾想過，如果「一致性」嚴格到食材，某種程度而言，是否也是一種「逆天」？

位於海邊的餐廳遇到颱風天，供貨漁船無法出海，沒有漁貨，海鮮食材如何「一致」？餐飲若要談「在地」，似乎也只能「看天吃飯」。

我在台東長濱南竹湖部落法式餐廳Sinasera 24三周年餐會中，對著「成功黑喉／玉長公路山當歸／南溪水田芥」這道菜思索著。

這間經歷過一個餐期只有兩、三桌客人的窘境，行政主廚楊柏偉「校長兼撞鐘」，自己繕打菜單、自己侍酒、自己接訂位電話的東台灣精緻餐飲（Fine Dining）餐廳，如今一位難求。

值得專程造訪的旅程

於我而言，這趟旅程是「奢侈」的。

中午結束台北辦公室的工作，搭上台鐵太魯閣號，約莫下午四點抵達花蓮玉里站。飽覽玉長公路一路柳暗花明的山海景致已十分愜意；黃昏，我已在Sinasera 24所在的畫日風尚休閒會館房間裡，聽著太平洋的濤聲。

隔天清晨九點不到，我就必須搭火車返回台北，好趕上中午的行程。

這種「忙裡偷閒」對現代人緊湊的生活而言，無疑是「奢侈」的；遠離塵囂享受東台灣一流的景致鋪陳的一流生活步調、一流的風土食材構築的一流餐飲，停留不到24小時，簡直奢侈得「暴殄天物」。

但Sinesara 24三周年的餐會，我必須來，必須如米其林指南對三星餐廳的定義：值得專程造訪。

2019年9月，Sinasera 24行政主廚楊柏偉接受《料理‧台灣》雜誌專訪時指出，餐廳理想是所用食材八成來自宜蘭到台東之間；而他自己從宿舍到餐廳途中經過鄰居農地，就知當季有哪些食材可用，並發想菜單。我為這幾句話深深吸引。從三周年餐會的座上賓可以看出，楊柏偉這三年是玩真的。

應人／讓職人感受餐廳不辜負食材

餐會在座沒有達官顯要，大多是與Sinasera 24合作的食材供應職人好友：長濱南溪種苦茶籽榨油的葉湧、永福社區煮海鹽的蔡利木、在白桑安部落養殖白玉蝸牛的文宏程、在竹湖村山上耕耘特色茶飲的阿田與美菊、長濱黑糖達人宋德貴……當然還有遠一點的，一樣是台灣優秀職人的Fika Fika Café創辦人陳志煌（James）。

葉湧手工採收揀選的苦茶籽，日曬、焙炒、壓榨，悉心拿捏火候與溫度。蔡利木的海鹽是在退潮時取水，砂鍋過濾、在漂流木上生火架鐵鍋煮。文宏程的蝸牛孵化60天長為成螺後，再回田中輪放。竹湖山居有機農園混種近40種果樹與適地原生樹種。宋德貴的黑糖遵古法，百斤蔗汁只能煉22斤的黑糖。

白玉蝸牛出現在餐會前菜「白桑安蝸牛／白花椰菜／花蓮黃金蜆」中；竹湖山居伍參草飲則與甜點「台東筆柿／長濱桂花／永福廣藿香」搭配得極好；前甜點則是「長濱阿貴黑糖／黑豆／南溪湧哥苦茶油」。

「我想讓這群職人好友感受到餐廳的努力，沒有辜負他們的好東西。」楊柏偉讓Sinasera 24三周年餐會，更像是一場「感恩餐會」。一冊小雪節氣菜單，菜肴本身只占兩頁，其餘均是合作職人的介紹，「我希望這套小雪菜單，象徵溫暖、團圓。」楊柏偉說。

他怎麼能認識這麼多在地職人？除了當年在長濱國中服替代役時，融入社區所開啟的人際情感連結，更多是如「子入太廟，每事問。」的精神：楊柏偉開車路過一處覺得有好玩的東西，就停下來問，與人聊。用他自己的形容，則是「像阿婆在菜市場買菜。」

但楊柏偉並不希望大家因此一窩蜂來長濱蒐羅食材，而是應發掘更多不同地方在地小農好東西，「用好的方式，支持好的生產者，這是一種『共創』。」

順天／可遇不可求的海鮮食材

「……農人辛勤地收割二期水稻，冬季雜糧與一期稻作也開始育苗、植栽。東海岸受溫暖黑潮影響，有旗魚、黑喉、青甘等漁貨。」三周年餐會的主題因應節氣，小雪。菜單上如此介紹。

「成功白旗魚／鰹魚／青甘／長濱小水母／花蓮魚翅瓜」這道楊柏偉形容為「海底總動員」的菜，充分反映這段文字敘述。楊柏偉淬取番茄醬汁，以其鮮呼應盤中在地漁貨的鮮；每樣漁貨以生魚片方式呈現，魚翅瓜削成絲，仿台人食生魚片時慣佐的白蘿蔔絲。這道菜搭配的是威石東帶荔枝香氣的汽泡酒。

「小水母可遇不可求。」楊柏偉說。一群水母來到這片水域，剛好捕撈到才有。這種「看天吃飯」的取用在地食材精神，他在「成功黑喉／玉長公路山當歸／南溪水田芥」這道菜中又談一次。

楊柏偉喜歡海鮮，認為「主廚將自己喜歡的東西介紹給客人，理所當然。」他想盡辦法想要讓海鮮做出新意。山當歸味重卻優雅，適合冬天，但極少搭海鮮，楊柏偉的黑喉只煮15秒，卻以魚骨熬高湯，求其味厚、溫暖、不膩，力圖使這道菜的味道和諧。另一道「充滿冬天意象」的菜是「玉里櫻桃鴨／長濱小芥菜／自製刺蔥藍紋乳酪」。

「昨天浪大，成功漁港捕到的黑喉不多，價錢不便宜。」楊柏偉說了一個令人咋舌的價格。倒沒有炫耀食材昂貴的意思，而是基於餐廳營運成本，堅持用在地新鮮漁貨面對的挑戰極高。這還是捕得到的情況。有時在颱風季，楊柏偉必須在颱風來臨前先買好魚，以熟成方式處理，以免附近海域漁船因颱風無法作業，餐廳無魚可用。

讓老天爺給的東西更好

對於在地食材的堅持，除了考驗餐廳進貨成本拿捏，也考驗主廚的廚藝反應。「有時不是老天爺給的東西不好，而是我們要怎麼讓他變得更好。」

如果說，與在地職人連結、共創，透過Fine Dining的方式讓人認識長濱的「在地」是一種「應人」，則服膺在地天候風土限制，靈活應變，就是廚藝上的一種「順天」了。楊柏偉說：「我只是開了一個頭。」第四、第五……年的Sinasera 24，還有很多事可以做。

Sinasera 24行政主廚楊柏偉(左)與永福海鹽蔡利木。圖／李承宇提供
Sinasera 24行政主廚楊柏偉(左)與永福海鹽蔡利木。圖／李承宇提供
東北角鮑魚／雲林波特菇／花蓮牛蒡。圖／李承宇提供
東北角鮑魚／雲林波特菇／花蓮牛蒡。圖／李承宇提供
成功黑喉／玉長公路山當歸／南溪水田芥。圖／李承宇提供
成功黑喉／玉長公路山當歸／南溪水田芥。圖／李承宇提供
台東長濱法式餐廳Sinasera 24。圖／李承宇提供
台東長濱法式餐廳Sinasera 24。圖／李承宇提供
玉里櫻桃鴨／長濱小芥菜／自製刺蔥藍紋乳酪。圖／李承宇提供
玉里櫻桃鴨／長濱小芥菜／自製刺蔥藍紋乳酪。圖／李承宇提供
成功白旗魚／鰹魚／青甘／長濱小水母／花蓮魚翅瓜。圖／李承宇提供
成功白旗魚／鰹魚／青甘／長濱小水母／花蓮魚翅瓜。圖／李承宇提供
Sinasera 24行政主廚楊柏偉。圖／李承宇提供
Sinasera 24行政主廚楊柏偉。圖／李承宇提供

海鮮 颱風 台東

延伸閱讀

印度確診破千萬例！下月開打疫苗 考驗偏鄉配送

學霸級創作才子勾李翊君愛女開趴 驚爆街頭伴屍3小時

中研院人文社科學術專書獎 5著作獲獎

多虧中國不進口？澳洲民眾實現「龍蝦自由」

相關新聞

冬至到！玉山上午8時20分降初雪 -3.1度積雪0.5公分

中央氣象局表示，今日（12月21日）玉山站08時20分下雪，目前累計0.5公分，溫度-3.1，降雪持續中。

躺在野溪溫泉裡仰望星空 天然SPA水柱隨你沖

位在桃園復興區嘎拉賀部落，又名新興溫泉的嘎拉賀野溪溫泉，是少有與山泉合流的野溪瀑布溫泉。

東台灣最美黃金稻浪孝親旅 2天1夜重拾闔家歡樂

你有多久沒有與父母一起出遊？當原本牽著你的手已經轉眼佈滿皺紋，是時候換你牽著他們的手旅行去，重拾許久未見的闔家歡樂。

冬至轉運秘法大公開 招財招桃花旺事業還有買彩券時間點曝光

今天12月21日是二十四節氣中的冬至，傳統習俗上要吃湯圓象徵團圓、圓滿，也表示年紀又要增長一歲了，而命理專家也透露冬至是重要節氣，代表運氣的轉換，各種開運、轉運秘方或許有興趣的民眾不妨都可以來試看看。

雪山也下初雪了！入冬第一場 圈谷以上覆蓋薄雪

強烈東北季風，加上水氣充足，雪霸國家公園雪山今天冬至下了初雪，圈谷以上覆蓋一層薄雪，雪山這場初雪比起上次今年1月21日才...

冬至只知道吃湯圓？台南著名「冬至包」也能添歲保平安

今天（21日）是冬至，許多人都會在這天吃湯圓，但除了湯圓以外，還有人會吃名為「冬至包」的菜包，和湯圓並列為冬至應景的食物，尤其在古都台南最為盛行。 冬至的習俗裡，必須準備應景食物「浮圓仔」和「炊菜包

營養午餐可溯源比率僅61% 專家籲診斷原因落實百分百

因應萊克多巴胺豬肉進口台灣，國內營養午餐明年將推動百分百使用國產可溯源食材，但據統計，目前全台營養午餐可溯源比率平均僅六...

隨時掌握寶寶狀況 工研院i寶貝照護裝置獲CES創新獎

美國消費性電子展CES將在明年1月11日開展，工研院今天舉辦CES創新獎獲獎記者會，發表獲今年創新獎的穿戴式獲獎技術「i...

陽金公路搶通禁行大車 每小時放行小車15分鐘

陽金公路新北市金山區頂八煙路段坍方，交通中斷。公路總局連夜搶修，今午搶通單線，但僅開放小型車雙向通行，每小時放行15分鐘...

台東長濱Sinasera 24 應人、順天的美味哲學

餐飲圈的人通常都不會質疑米其林指南對好餐廳的要求標準：餐飲必須追求一致性。但你可曾想過，如果「一致性」嚴格到食材，某種程...

高學歷高壓力？ 醫師：研究生憂鬱、焦慮是正常人6倍

最近接連發生大學生自殺意外事故，安南醫院精神科主任張俊鴻表示，根據美國研究顯示，高學歷帶來高壓力，研究生得到焦慮症或憂鬱...

沒颱風葡萄冬果受益 面積增兩成甜度爆表

氣溫下降，彰化縣套袋冬季葡萄搶鮮上市，顆粒比夏果（夏季葡萄）略小，甜度與果酸都高於夏果，因量少而採收期短，預估一月上旬前...

熱門新聞

陽金公路邊坡坍方雙向不通 陽明山、金山交通幹道中斷

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

下周三起恐帶來強冷空氣 彭啟明：跨年天氣有變數

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。