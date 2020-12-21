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高學歷高壓力？ 醫師：研究生憂鬱、焦慮是正常人6倍

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻。圖/醫院提供
台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻。圖/醫院提供

最近接連發生大學生自殺意外事故，安南醫院精神科主任張俊鴻表示，根據美國研究顯示，高學歷帶來高壓力，研究生得到焦慮症或憂鬱症的機率是一般人的六倍，親友的陪伴與傾聽，及本人的自我察覺都相當重要。

張俊鴻說，一般人認為高學歷者是人生勝利組，應該一切順心，但根據美國Kentucky大學作的研究調查(發表在2018 年NATURE BIOTECHNOLOGY)顯示，2279位研究生中（9成是博士生），41%有焦慮症，39%有憂鬱症，竟然比一般人得到憂鬱症或焦慮達6倍以上之風險。

此外，歐洲另一篇研究結果報告顯示3659個博士生中，有32%博士生有一般的精神疾病，特別是憂鬱症最多，平均三個博士生就有一位有身心疾病，實在是很大的警訊。

而有身心疾病的朋友本身就比較會有較高自殺風險，張俊鴻表示，大數據統計發現憂鬱症患者大概有15%左右的人會選擇自殺結束生命，而思覺失調症約10%也是死於自殺。

根據2015年國內調查自殺的方式顯示，第一名是上吊，第二是燒炭，第三則是服毒。張俊鴻說，目前最新研究已顯示，壓力會導致一些身心症狀比如自律神經失調，主要是神經跟內分泌兩大系統所引起。

他指出，往往高學歷、高成就的人大多有A型人格，對我自我要求高，所以更不輕易承認自己有身心的狀況。

而針對這些高學歷高壓力的族群，家屬、朋友跟同事可以怎麼做來減少日後遺憾呢? 張俊鴻表示，適時的陪伴傾聽很重要，而當事人千萬不要說自身沒事，而忽略身心已過勞警訊，若已有身心症狀，如長期失眠、焦慮、易怒，甚至達過度使用酒精時，建議至身心或精神科由醫師作進一步諮詢和自律神經檢測，除心理諮商外也可以考慮跨顱磁刺激TMS、微電流刺激CES，或神經生理回饋等非藥物治療方式，來處理當下憂鬱情況。

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憂鬱症 患者

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