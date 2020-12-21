沒颱風葡萄冬果受益 面積增兩成甜度爆表

氣溫下降，彰化縣套袋冬季葡萄搶鮮上市，顆粒比夏果（夏季葡萄）略小，甜度與果酸都高於夏果，因量少而採收期短，預估一月上旬前採完，想吃優質葡萄要趁早。

彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，產地分布在大村、溪湖、埔心、埔鹽。埔心鄉農會總幹事張旗聞說，兩年之前，年年有秋颱，露天冬果都被颱風和西北雨打壞，幾乎血本無歸，冬果面積和夏果相比少了七成，去年和今年沒颱風，冬果面積提高到五成，雖然比往年多一些，但整體數量少，大概半個月即採收完畢。

張旗聞又說，露天冬果都套袋，防止雨水、冬北季風和霜害，8月開花，四個月結果成熟，果粒較小但甜度、果酸都較飽滿，一般2.4公斤盒裝售價400元至450元，埔心鄉農會特選葡萄每盒500元。

埔心鄉「路葡萄隧農場」場主黃俊仕種植溫室葡萄，8月中下旬開花，最近採收。他表示，冬果大概8月開花，12月初就有農民採收，因經歷台灣夏季、秋季的高溫天氣，成熟期縮短到四個月即可收成，甜度高達20度，因退酸時間短，帶有葡萄特有的微酸，風味不同於夏果。

黃俊仕指出，夏果大約11月開花，經過台灣冬季的低溫，最快4月成熟，果實較大，甜度約17、18度，退酸時間較長而幾乎沒酸味，有的夏果吃起來非常甜，有些消費者認為甜到有一點膩，可是有的消費者很喜歡甜到爆的葡萄，相較之下，冬季葡萄帶有一些酸味，很多消費者認為「冬果才是傳統的葡萄」。