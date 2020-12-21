冬至只知道吃湯圓？台南著名「冬至包」也能添歲保平安

今天（21日）是冬至，許多人都會在這天吃湯圓，但除了湯圓以外，還有人會吃名為「冬至包」的菜包，和湯圓並列為冬至應景的食物，尤其在古都台南最為盛行。

冬至的習俗裡，必須準備應景食物「浮圓仔」和「炊菜包」，象徵團圓和添歲。圓仔就是湯圓，而炊菜包就是所謂的冬至包，用糯米磨成粉和熟爛的鼠麴蓬篙等物，揉合做成半月形元寶狀，裡面包筍絲、豆干、菜脯等，是自古以來的祭品，用來祈求一年平安。

冬至包在台灣其他地方可能知名度較低，但在台南是家喻戶曉的傳統食物。冬至包和一般包子最大的不同之處在於，普通包子的外皮是用麵粉製成，而冬至包則是採用「米皮」，也就是用碾碎的米製成外皮，口感較一般包子更為紮實軟Q。

素料的冬至包，左下方黃色塊狀物為花生糖粉。圖／取自 蠢羊與奇怪生物部落格

傳統冬至包為菜包，裡面加入豆干、筍絲、高麗菜、紅蘿蔔、榨菜、豆薯等素料，有不少店家會發揮創意，置入多元的餡料，例如因應台南人愛吃甜而加入花生粉和糖；還有業者開始製作肉包，內餡為豬肉、蝦米、鹹蛋黃等葷料。

臉書粉專「蠢羊與奇怪生物」指出很多人在冬至這天會特地早起購買這種節日限定包子，並介紹台南知名的水仙宮市場販賣的冬至包，有在販賣糕餅和麵粉類食物的店家幾乎都有賣冬至包，一個巴掌大的包子賣35元，有葷素兩種可選。