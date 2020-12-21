雪山也下初雪了！入冬第一場 圈谷以上覆蓋薄雪

今天12月21日是二十四節氣中的冬至，傳統習俗上要吃湯圓象徵團圓、圓滿，也表示年紀又要增長一歲了，而命理專家也透露冬至是重要節氣，代表運氣的轉換，各種開運、轉運秘方或許有興趣的民眾不妨都可以來試看看。

2020-12-21 13:05