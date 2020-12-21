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雪山也下初雪了！入冬第一場 圈谷以上覆蓋薄雪
強烈東北季風，加上水氣充足，雪霸國家公園雪山今天冬至下了初雪，圈谷以上覆蓋一層薄雪，雪山這場初雪比起上次今年1月21日才降下第一場雪，提前了剛好1個月。
雪霸國家公園高山協作全蔣清在臉書，PO出山友阿賢及林小威提供的雪山下雪照片及影片，美麗的雪景引人入勝，也是今年雪山第一場雪，雪霸國家公園管理處副處長林文和說，阿賢及林小威是於今天上午7點多，發現雪山圈谷以上到主峰，覆蓋了一層薄雪。
林文和說，東北季風強烈，雪山溫度降至零度以下，加上水氣充足，研判今天清晨降雪，日出後山上溫度升高，降雪停歇，雪量並不大，雪霸處明年1月4日到3月31日施行雪季服務，隊伍應隨時留意雪霸處發布山區現況訊息，配合雪霸處人員必要指導，應自主檢視雪攀裝備，尤其是岩盔、冰爪及冰斧（或登山杖）雪地3寶，更需要學習正確使用。
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