冬至轉運秘法大公開 招財招桃花旺事業還有買彩券時間點曝光

今天12月21日是二十四節氣中的冬至，傳統習俗上要吃湯圓象徵團圓、圓滿，也表示年紀又要增長一歲了，而命理專家也透露冬至是重要節氣，代表運氣的轉換，各種開轉、轉運秘方或許有興趣的民眾不妨都可以來試看看。

塔羅牌艾菲爾老師分享了食物轉運法，包括：

一、吃雙數的湯圓

粉色丶白色至少各吃一顆，紅湯圓可招桃花，白湯圓可招人緣。

二、吃豬腳麵線

根據台灣的傳統，本命年，會衝父母的福份，所以子女要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣，也是盡孝道。而在2021辛丑牛本命年影響最大的生肖有「牛、羊、狗、龍、馬」和農曆（陰曆）二月、三月、五月、六月、九月出生者，也可以吃一碗豬腳麵線轉運。

三、喝發財水丶購買彩券

冬至當天吉時是早上3:00至7:00，下午13:00至17:00，晚上21:00至23:00，適合在吉時去銀行喝杯發財水，也適合買彩券。

四、吃飩餛

飩餛代表陰陽交替不明之際，各種壞運氣都能夠順利換運，迎接新的能量。不愛讀書丶學業不佳的學子們，可吃一碗餛飩，表示「混沌初開」，增長智慧。

五、不吵架，不鬥嘴

冬至因為陰陽二氣的變化，因此這天男女關係亦顯得格外複雜，情侶們在這天約會時要盡量避免爭吵，至於求緍丶訂婚或是結婚，也盡量別選擇冬至日。

六、買新鞋丶新襪

冬至又可稱為敬老節，平日和婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這天送公婆一雙新鞋或是新襪，有助於改善婆媳之間的關係。

冬至也有禁忌

另外，民俗專家張旭初也在臉書發文指出，「庚子歹年冬，快過去了，誠心迎接牛年五路財神。」他表示，12月21日冬至是農曆十一月初七，要吃六至八顆紅白「冬至圓」，象徵健康開好運，不過就算沒有吃湯圓，其實也一樣算長一歲了。

命理專家謝沅瑾則分享「冬至一陽生」，冬至過後，陽氣開始日漸回升，以圓形食物象徵迎接陽氣，紅色與白色湯圓代表陰陽交泰，而吃湯圓能「諸事圓滿」。風水專家楊登嵙也說，紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業，未婚男女甚至可利用這天到月老廟祈求緣份。

此外，冬至也有所謂的「四絕日」之說，《周禮春官神仕》中有提到「以冬日至，致天神人鬼」的說法，當天除了有祭天祭祖的習俗，由於也是一年當中白天最短，黑夜最長的時刻，很早就會天黑了，所以傍晚五、六點後盡量待在家，不要穿全黑、全紅、全白的出門。