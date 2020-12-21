熱量爆表！營養師揭「這款湯圓最肥」 曝食用訣竅不怕變胖

今（21）日就是一年一度的冬至，來上一碗熱騰騰的湯圓，已成為重要的傳統習俗，但也要特別注意熱量。對此，營養師高敏敏分享6大湯圓的熱量排行榜，並提供食用小訣竅，讓民眾可以吃的開心又不怕身材走樣。

營養師高敏敏在臉書表示，「包餡甜湯圓因內餡含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，別再額外添加糖或配料，因為『吃4顆就等於一碗白飯的熱量』，而包餡鹹湯圓內餡含絞肉、油脂，加上已經過調味，湯頭的配料可以不用熱油爆香，改成健康的蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等，減少油脂攝取，也能增加飽足感，值得注意的是『5顆鹹湯圓等於一碗白飯的熱量』」。

至於，傳統的紅白小湯圓一顆熱量約6大卡，雖然卡路里不高但容易攝取過量，因此建議避開甜湯底，像紅豆湯（每碗約158大卡）或花生湯(每碗約211大卡)，改用天然的桂圓、枸杞、薑汁提味，保留食物風味且減少甜湯熱量，也可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

此外，大家最關心的湯圓熱量，鮮肉湯圓一顆60大卡、抹茶湯圓一顆61大卡、奶茶湯圓一顆74大卡、芝麻湯圓一顆71大卡、熱量最高的是「花生」一顆約75大卡。高敏敏指出，吃湯圓時把握「主食代換原則」，吃2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，應少吃半碗飯，或直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。