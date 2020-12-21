米餅鎘超標 立委籲嬰兒用原料米標準從嚴

上周消基會檢驗嬰幼兒米製副食品發現鎘超標，但業者強調，雖然超過嬰幼兒標準的0.04ppm，但產品屬一般米餅，非嬰幼兒食品，鎘容許值為0.4ppm，未超標。民進黨立委林淑芬今在立法院質詢，要求原料一般白米的鎘限量標準從嚴管理。衛福部長陳時中允諾，將與農委會一起檢討，並將米加工製品列為高專注專案。

林淑芬今於立法院衛環委員會針對嬰幼兒米製副食品驗出鎘超標質詢陳時中。她表示，儘管我國針對三歲以下嬰幼兒穀物類的輔助食品和副食品，訂有鎘的殘留量為每公斤0.04毫克以下。但我國針對一般白米的鎘限量標準為0.4ppm，高於歐盟、韓國及香港的0.2ppm，若家長直接將白米磨成米麩、米精餵給小孩吃，仍然超標。

林淑芬表示，我國有規範原料米的無機砷限量標準，糙米為0.35ppm、碾過白米為0.2ppm，作為製造嬰幼兒用食品的原料米則限量0.1ppm，因此應該比照無機砷，訂定原料米的鎘限量標準。

另外，從食藥署2015至2018年的重金屬監測報告中發現，一般白米的鎘含量為0.047ppm、0.046ppm、0.051ppm到0.052ppm，雖然都沒有超標，但有升高趨勢。林淑芬認為，應加強抽驗相關食品的檢測。

對此，陳時中允諾，將與農委會討論檢討米原料的鎘限量標準，也將針對米製食品列為高關注專案，在市場加強查驗。