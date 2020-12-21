台灣水產外銷再傳捷報 23業者挺進沙烏地阿拉伯

衛福部食藥署今天宣布，台灣水產品敲開沙烏地阿拉伯大門，以往業者要單打獨鬥，現在沙國系統性首波核准台灣23家業者，可將水產輸往沙國。

衛生福利部食品藥物管理署食品組科長廖慧琳上午接受記者聯訪時表示，沙烏地阿拉伯食品藥物管理署（SFDA）在今年11月29日通知，已全數核准台灣提交的23家業者，可輸出水產品到沙國，並已將23家業者名單公布在SFDA官網。

廖慧琳表示，以往業者也可將水產輸往沙國，但屬自由貿易競爭，不用透過政府先申請；但隨著國際對食品安全愈來愈重視，沙國也更改進口產品相關規範，必須先填答問卷、提送工廠清單並實地查核，走完一輪才准入。但因今年疫情關係，無法實地查核，沙國審核問卷和工廠清單後，開放台灣23家業者申請。

廖慧琳說，23家只是第一波名單，後續政府會持續詢問相關業者，是否有意願將產品輸往沙國，若有就會代為申請。通過的業者就可將所有類型的水產品輸往該國。