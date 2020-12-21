影／玉山初雪下了 玉管處提醒山友：備妥雪攀裝備才上山

隨著東北季風持續影響，加上颱風的中高層水氣北移，台灣第一高峰今天上午8時20分降下今年初雪，中央氣象局表示，目前玉山北峰氣象站溫度攝氏零下3.1度，積雪累計0.5公分，仍持續降雪中。

玉山國家公園表示，上午8時20分玉山氣象站下雪，目前積雪累計0.5公分，12月21日清晨山友登頂後下山就遇到強降雪，步道濕滑，險象環生，但氣象局預報今天全台各地皆有降雨機率，提醒山友登山要做好雪季準備，並做好保暖工作，未來隨鋒面移動，降雪可能持續中。

玉管處並指出，受天候影響，玉山園區多為海拔3000公尺以上高山地區，雖然解除靜山，但雪季期間部分路段因積雪影響通行，不適合一般性登山活動，12月21日清晨山友登頂後下山遇到強降雪，步道濕滑，險象環生，本處已加強雪地服務措施，並現場先採柔性勸導，以維護登山安全。

玉管處已加強雪地服務宣導措施，仍受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備的隊伍申請，但上午在登山口現場先採柔性勸導，以維護登山安全，相關申請表單請至「台灣國家公園入園入山線上申請服務網\公佈欄\檔案下載\雪季期間入園申請說明（含自我檢查表及聲明書）」，網址：https://npm.cpami.gov.tw/查詢下載。