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登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為北大武山三角點的殘雪。圖／屏東林管處提供
圖為北大武山三角點的殘雪。圖／屏東林管處提供

受到新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，加上政府開放山林，許多人都往山上跑，登山人數爆增的結果，山難件數也頻傳。對此，臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」就分享了十大金玉良言，提醒許多登山民眾要小心。

住宿點「檜谷山莊」莊主吳德發在該粉專寫說，最重要的第一點就是體能，為保護自己的第一道防線，太過勉力而為就會導致錯誤判斷，肢體不協調，近期很多山難事件都是因為體能不足。第二、裝備很重要，包括雨衣、保暖衣、頭燈、食物、水或電解質飲料、鹽巴、手機、備用電池、好穿的鞋子等。

第三、行程規劃部分，初學者建議安排三天兩夜，原因是兩天一夜在第二天體能付出跟當日往返所差無幾。另外，初次造訪北大武山，不要選擇單登，除非有老手帶，否則忌諱獨攀單登北大武。

第四、行前做功課很重要，不要站在4.0 k有指標的地方，猶豫思考著要走左邊還是右邊，而且稜線有幾個假山頭，到三角點五上五下，需要保留回程的體力，因為回程還有好幾個爬坡，這些都是出發前就要知道的。

第五、遇雨撤退，不要勉強登頂，失溫是1到3個小時的事情而已，就怕撐不到救難人員到來；第六、登山技巧靠山壁側行走，有繩索的地方代表有危險跟難度，下坡尤其要注意。至於是否使用登山杖輔助就看個人，如果要使用就要學習正確使用登山杖，因為很多人不會使用而變成累贅。

第七、慎選隊友。不管是商業團或自組團，盡量找體能相差不要太懸殊的隊友，網路自組就必須做好獨攀的心理準備，「我不丟包別人但必須做好被丟包的準備。」第八、登山倫理則是下坡讓上坡，輕裝讓重裝；後面有腳步聲請靠邊，盡量注意足下不聊天。

第九、抱著謙卑入山的心，第十為垃圾不落地，也不要帶走屬於山林的一切。

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