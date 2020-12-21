聽新聞
test
0:00 / 0:00
登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」
受到新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，加上政府開放山林，許多人都往山上跑，登山人數爆增的結果，山難件數也頻傳。對此，臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」就分享了十大金玉良言，提醒許多登山民眾要小心。
住宿點「檜谷山莊」莊主吳德發在該粉專寫說，最重要的第一點就是體能，為保護自己的第一道防線，太過勉力而為就會導致錯誤判斷，肢體不協調，近期很多山難事件都是因為體能不足。第二、裝備很重要，包括雨衣、保暖衣、頭燈、食物、水或電解質飲料、鹽巴、手機、備用電池、好穿的鞋子等。
第三、行程規劃部分，初學者建議安排三天兩夜，原因是兩天一夜在第二天體能付出跟當日往返所差無幾。另外，初次造訪北大武山，不要選擇單登，除非有老手帶，否則忌諱獨攀單登北大武。
第四、行前做功課很重要，不要站在4.0 k有指標的地方，猶豫思考著要走左邊還是右邊，而且稜線有幾個假山頭，到三角點五上五下，需要保留回程的體力，因為回程還有好幾個爬坡，這些都是出發前就要知道的。
第五、遇雨撤退，不要勉強登頂，失溫是1到3個小時的事情而已，就怕撐不到救難人員到來；第六、登山技巧靠山壁側行走，有繩索的地方代表有危險跟難度，下坡尤其要注意。至於是否使用登山杖輔助就看個人，如果要使用就要學習正確使用登山杖，因為很多人不會使用而變成累贅。
第七、慎選隊友。不管是商業團或自組團，盡量找體能相差不要太懸殊的隊友，網路自組就必須做好獨攀的心理準備，「我不丟包別人但必須做好被丟包的準備。」第八、登山倫理則是下坡讓上坡，輕裝讓重裝；後面有腳步聲請靠邊，盡量注意足下不聊天。
第九、抱著謙卑入山的心，第十為垃圾不落地，也不要帶走屬於山林的一切。
▌延伸推薦：
2020年山難件數創歷年新高！他們怎麼存活過30天 大事件整理回顧
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言