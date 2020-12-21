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違規攜帶超量菸酒入境處罰金額捲菸加倍 明年元旦生效

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
財政部修正菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點，明年元旦起生效，關稅總署基隆關提醒入境旅客注意相關規定。記者邱瑞杰／攝影
財政部修正菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點，明年元旦起生效，關稅總署基隆關提醒入境旅客注意相關規定。記者邱瑞杰／攝影

財政部修正「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」，調整對菸酒罰鍰金額，以符合處罰比例原則。 財政部關稅總署基隆關表示，新規定明年元旦起生效，提醒入境旅客注意相關規定。

菸酒管理法規定入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報，超過免稅數量菸酒由海關沒入，並按每條捲菸、每磅菸絲、每25支雪茄或每公升酒處以罰鍰。

基隆關表示，年滿20歲成年旅客入境，攜帶免稅菸酒的數量為每人酒類1公升（不限瓶數），捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，攜帶超過免稅數量，入境時須到紅線檯主動向海關申報。民眾對應否申報有疑問由紅線檯通關，或於通關前向海關洽詢。

為讓旅客違規攜帶超量菸酒入境的處罰更合理化及公平，財政部今年10月5日發布修正菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點，自明年1月1日起生效實施。

基隆關表示，菸酒罰鍰金額調整考量原因，包括菸稅自2017年調漲後，造成現行違規攜帶超量香菸的罰鍰，比合法進口的捲菸加計各項應課徵稅捐總額還低不合理現象。為遏止入境旅客違規攜帶超量捲菸，決定將現行捲菸罰鍰從每條500元提高到1000元。

雪茄包含葉捲雪茄菸、非葉捲雪茄菸，非葉捲雪茄菸市價低於葉捲雪茄菸，現行規定一律按每25支雪茄菸處4000元罰鍰，造成稅負負擔不公平現象。基隆關指出，新修正條文增列非葉捲雪茄菸的裁罰基準為每25支處500元罰鍰，使兩款雪茄責罰相當。

酒類部分，考量品項多元，酒類製程不同，酒品市場價格也不同，增列依酒精成分作為裁罰級距，酒精成分超過10%，每公升處2000元罰鍰；酒精成分在10%以下，每公升處500元罰鍰，以符合處罰比例原則。

海關 基隆

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