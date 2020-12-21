今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

中央氣象局表示，今天東北季風影響及南方雲系北移，各地天氣較涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，南部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲天氣。

今天冬至，中央氣象局表示，今天台灣本島清晨最低溫出現在富貴角(新北石門)有12.9度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(20日)晨南方北移的雲系增多，苗栗以北、中部山區及宜花已有降雨。

吳德榮說，北台灣受冷空氣影響，最低氣溫與昨晨類似，約在13度左右(新北石門區12.9度)，苗栗以南則由於雲層增多、「輻射冷卻」大幅減弱，最低氣溫則較昨晨回升。截至5時：中部約15度(台中清水區14.6度)，南部約16度(高雄內門區15.8度)，東部約15度(花蓮西林鄉14.7度)。

他表示，今年第23號颱風「柯羅旺」20日14時生成。西北太平洋在7月之前只有2個颱風生成，極端偏少的狀況，在8月之後颱風生成數偏多的情況下，已逐漸逼近氣候平均數(26個)。

吳德榮說，儘管生成數已近正常，但因今年颱風侵台數1個，明顯少於氣候平均3至4個，且僅帶來少量降雨，是目前桃園以南缺水關鍵所在。

中央氣象局表示，明天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，台灣北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮表示，根據最新(20日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一周「東北季風」呈現短周期變化，共有3波，目前這波、另2波則分別在周四晨及下周日下午抵達；故冷空氣不強，但天氣多變。

他說，今(21)日受「東北季風」及「柯羅旺」外圍向台灣輸送的中層水氣影響，各地皆有降雨，以北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；北台灣天氣濕冷，其他地區白天也轉涼。今日各區平地氣溫如下：北部14至18度、中部15至22度、南部16至24度、東部15至23度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日(22日)天氣漸好轉、氣溫漸升，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨的機率。周三(23日)上半天短暫空檔、下午另一波東北季風接近，水氣增多，中部以北局部降雨的機率漸增；周四(24日)晨氣溫下降，冷空氣比目前這波弱；新竹以北有局部短暫雨。

至於周五(25日)北台灣偏涼微冷，東半部仍有局部短暫雨，北部漸好轉、降雨範圍縮小。周六(26日)至下周日(27日)上半天、各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。下周日下午東北季風南下，北台灣氣溫降、天氣轉變。