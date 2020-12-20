張毅作品回顧展 柯P：傳承文化與歷史

張毅剔透細緻的琉璃工藝、珍貴的創作理念手稿及書法等作品都在「至善前行-張毅作品展」展出。台北市長柯文哲20日下午出席張毅作品展感慨表示，張毅先生的離去是台灣文化界的損失。遺孀楊惠姍說，她相信張毅的文字和琉璃藝術創作，能將文化與歷史傳承下去。

「琉璃工房的宗旨是永遠創造有益人心的作品，張毅先生和楊惠姍女士秉持這樣的信念努力，在國際上綻放異彩。」柯文哲表示，張毅在台灣藝術上有很大貢獻，前半生是才華洋溢的導演，後半生則投入琉璃事業，同樣充分發揮他的藝術天賦，後來琉璃工房的作品已成為知名博物館典藏，這不僅蘊含張毅的藝術天分，裡面更有他的認真與熱情。

「張毅先生的離去是台灣文化界的損失。」柯文哲說，張毅曾說過「只有文化才有尊嚴」，台北市政府會繼承這樣的信念繼續努力，希望琉璃工房能在松菸繼續發揚光大，讓台北成為更有文化的城市。

「沒想到自己第一次辦展，竟然是辦張毅的回顧展。」楊惠姍致詞時數度哽咽表示，張毅希望琉璃作品能傳遞文化倫理價值，因此琉璃工房的作品都會附帶他親手撰寫的說明文；整理出的7000多張說明文，代表張毅33年來，對每一件作品的思想與情感，即使他後來纏綿病榻，也沒有停止書寫，她相信他的文字和琉璃藝術創作，能將文化與歷史傳承下去。

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