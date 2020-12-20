北台灣低溫探14度 週二起天氣回溫

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

輕颱科羅旺對台無直接影響，周二起天氣應可回溫好轉。中央氣象局表示，20日下午2時生成的輕颱科羅旺預測朝西轉西南移動，對台灣無直接影響。氣象專家吳德榮指出，20日、21日受東北季風影響，北台灣為濕冷的天氣，平地低溫下探14度，22日起天氣好轉，氣溫漸回升。

輕颱科羅旺生成

中央氣象局表示，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓已於20日下午2時發展為輕度颱風科羅旺中心位置在北緯10.3度，東經114.8度，在鵝鑾鼻南南西方1450公里的海面上，預測將朝西轉西南移動，對台灣無直接影響。

21日東北季風影響及南方雲系北移，各地天氣偏涼，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。22日、23日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲。

週二起天氣好轉

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，20日、21日受東北季風影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕冷的天氣，各區平地氣溫如下：北部14至19度、中部14至25度、南部15至26度、東部14至25度。21日早晨起西半部由南而北都有降雨機率；高山（3500米以上）水氣足、氣溫夠低，有飄「入冬初雪」的機率。

吳德榮表示，22日、23日天氣好轉、氣溫漸升，東半部仍有局部短暫雨的機率，23日下午另一波東北季風接近，中部以北轉有局部短暫雨的機率，24日晨冷空氣南下、氣溫下降，中部以北有局部短暫雨，25日天氣好轉，西半部白天舒適早晚涼，東半部偶有局部零星雨。

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吳德榮 氣象局

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