一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周天氣受兩波東北季風影響，第一波在明天冬至，陰雨濕涼，第二波則是周四耶誕夜到周六期間，雨會逐漸減少，但早晚仍涼。

氣象局表示，東北季風盛行的季節，天氣常常「南北兩樣情」、「東西大不同」，但有時受到南方雲系影響，中南部地區還是會有多雲或飄雨片刻，今天下午2時在南海形成的柯羅旺颱風，未來幾天在朝中南半島前進的過程中，就會間接為台灣帶來一些水氣。

未來一周天氣，主要受到兩波東北季風影響，氣象局說，第一波在周一冬至，較為濕涼，第二波在周四至周六的耶誕節前後，是從濕涼到轉乾的趨勢。

水氣與降雨方面，氣象局表示，明天冬至到周三期間，受到南方雲系北移的影響，迎風面地區降雨時間仍長，且有局部較明顯雨勢，中南部地區雲量也偏多，有局部飄雨機率；耶誕節前後，則會先有一波華南雲系東移，西半部雲量略增，而後迎風面地區就有機會迎來轉乾、陽光露臉的空檔。