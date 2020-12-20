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3大重病打不倒 她成愛笑瑜伽老師翻轉癌後人生

中央社 / 台北20日電

現年僅41歲的許智琇被迫面對紅斑性狼瘡、血癌與類風濕性關節炎3大重病打擊，但她透過瑜伽鍛鍊自己，更利用笑容安撫其他癌友，堅信自己能一次次創造奇蹟，獲頒抗癌鬥士。

台灣癌症基金會今天舉辦第14屆抗癌鬥士頒獎典禮，年僅41歲的許智琇年輕時確診紅斑性狼瘡，當時醫師宣告她只剩5年壽命，但如今一轉眼已過了30個年頭；還記得103年正當她處於年度最後一次回診的喜悅時，竟被醫師宣告罹患血癌，將她再次打回地獄。

許智琇說，當時她心想，孩子們正值需要媽媽陪伴的年紀，她究竟還有多少機會活著陪伴孩子，為此她甚至一度猶豫是否要回醫院治療，幾經思考她仍決定勇敢抗癌。

化療期間，她口腔長滿黴菌、味覺產生改變，就連頭髮也掉不停，但許智琇告訴自己「為了家人，我要堅強面對」，原以為挺過抗癌路，人生就此海闊天空的她，今年初竟又確診類風濕性關節炎。

為了對抗疾病，她開始透過瑜伽鍛鍊自己，不僅成為學生眼中最愛笑的瑜伽老師，這份堅強與樂觀，也讓她成為其他癌友的心靈輔導員，堅信自己能一次次創造奇蹟的信念，讓她堅持一路走到現在。

根據國民健康署最新癌症登記資料，民國106年全台有11萬人新確診為癌症，平均每4分42秒就有1人罹癌，許多人在你我身邊默默抗癌，打破癌症等於絕症的迷思。

癌症發生率雖逐年攀升，但死亡率卻逐年下降，台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，過去20年間，全台癌症患者死亡率降低15%，5年存活率則從91年的40.7%，增加至106年的58.17%，15年來增加了40%。

賴基銘說，正因台灣有良好的醫療體系、完善照護系統以及癌症防治民間組織，提供身心靈的照護，讓癌友與癌症和平共存，不再聞癌色變。

他也強調，很多人對於癌症的恐懼是來自於不了解，因此每年舉辦抗癌鬥士選拔，希望可以透過同樣病症的鬥士們，將自己的生命故事，鼓舞正在與癌症奮戰的朋友，撥開眼前迷霧，勇往直前。

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