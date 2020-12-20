豬油渣變巧克力！台灣「平埔黑豬」脂肪滋味更甘甜

「豬肉」可謂是近期討論度最高的食材。為了推廣台灣在地食材與優良豬肉，行政院水保局日前與一號糧倉攜手，以「平埔黑豬」搭配溫室蘆筍、金鑽鳳梨等等本土食材，交織出一系列特色料理，也突顯出台灣食材的多元風味；尤其將豬油渣搭配可可所製作的「豬油渣巧克力」，也令人相當驚喜。

豬農李榮春指出，台灣黑豬經過長年以來的雜交混種，血統已經不再純正。為了重新樹立規格與品牌，自2008年開始，李榮春透過基因定序種源純化工程，重新找回台灣原生種的黑豬血統，並名為「平埔黑豬」。此一工程，不僅有助讓台灣黑豬的飼養與管理規格化，也能讓平埔黑豬走向國際市場。

一般白豬飼養約6～7個月可以上市，而平埔黑豬則需要10～18個月。除了品種本身的風味外，透過科學化的管理與飼養，也讓平埔黑豬比起白豬，脂肪顯得更乾淨、細膩。同場加映的蘆筍、鳳梨等蔬果，亦都是台灣農民的心血之作。例如將軍的蘆筍農黃昭穎，以「溫室」打造種植環境，令消費者整年都能買到在地蘆筍；內埔果農何秉洋，讓自家的金鑽鳳梨自然熟成180天，儘管增添風險，但相較坊間150天就採收的鳳梨，果香與滋味均更勝一籌。

一號糧倉在此次料理中，「涼拌豬耳脆豬皮」是將豬皮先炸成脆餅，上頭再鋪上先滷後涼拌的豬頭皮與豬耳朵，清爽開胃；「柚香油醋豬里肌」將大里肌舒肥後，佐以柚子胡椒等調料，再以京水菜苗相襯，更能突顯豬肉本身的甘甜；至於「松阪澄清當歸湯」，將舒肥松阪肉配上滷豬筋、豬肚、豬腸，豬肉上方亦有枸杞泥、當歸苗，調色又調味，最後再淋上當歸澄清湯而成，為傳統的暖身湯品延伸出嶄新意象。

主餐「蘆筍可可梅花豬」中，除了可以透過舒肥梅花肉品嚐到平埔黑豬的原味特色，點綴用的巧克力，更是發揮黑豬油脂的特性，以「豬油渣」混上屏東85%可可、再經液態氮冷凍製成，適合搭配豬肉一同品嚐苦甜。至於「煙燻鳳梨豬五花」，乃是將豬五花經龍眼木煙燻，佐以鳳梨醬汁入口，藉由酸甜感勾出五花部位的豐腴輪廓。