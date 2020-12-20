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國產豬創意料理競賽 全豬盛宴獲特別獎

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

用國產豬大展創意做出美味料理！農委會20日舉辦「國產豬創意料理」決賽及頒獎，專業組由花蓮翰品酒店後山哥倆好奪魁，學生組由花蓮上騰工商餐飲管理科拿下冠軍，業餘組則由台中外埔農會家政媽媽得第一；其中專業組亞軍的大安農會善用豬的每個部位做料理，獲頒特別獎。

「活動從10月29日開放報名，從79組選出了22組進入今天決賽。」農委會主秘范美玲表示，非常開心參賽者把國產豬發揮得淋漓盡致，而且每道料理都是媽媽可以在家輕鬆端上桌的；在花蓮有些人用活菌養豬，讓國產豬可以出口到全世界，完全不受非洲豬瘟影響，「在亞洲只有台灣跟日本做到！」大家可以盡情使用國產豬做料理。

評審蔡季芳老師說，業餘組媽媽做菜不用費心思考，用最簡單的方式就能把好料理端上桌；專業組則注入餐飲老闆的角度，能把優質國產豬料理推向國際；也有選手把豬肉用加工品呈現，展現加工豬肉也可以出優良品質；學生經由觀摩媽媽、師傅的經驗，推出自己的創意料理，勇於挑戰國產豬的可能性。

專業組由翰品「後山哥倆好」奪冠，大安農會「飛天豬餐廳」得亞軍，經國管理健康學院「扮豬吃老虎」得季軍；學生組由花蓮上騰工商餐飲管理科奪冠，業餘組冠軍為台中外埔農會家政媽媽，第2名為「一起出擊」，第3名則由桃園區農會家政班及「胖媽炒麵就對了」並列。

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農會 創意料理

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