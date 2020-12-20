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銀髮友善食品頒獎 推廣標示內外銷

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「銀髮友善食品不只重視營養，也追求風味口感！」農委會副主委陳駿季20日為「2020年銀髮友善食品頒獎典禮」頒獎，並指出有了Eatender標誌及質地友善性標示，將有助於消費者選購銀髮友善食品。獲頒5項獎的欣光食品總經理詹金和表示，一開始舒肥雞胸系列產品就希望不只年輕人吃，長者也能食用。

陳駿季表示，台灣已進入高齡社會，滿足長者飲食生活的新產品和新服務為重要商機，尤其台灣生產多樣化且新鮮優質的農畜水產品，透過食品科技加值，不僅可擴大在地農產食材多元應用，也為農食業者開拓新市場，未來期望能擴展至國際，並為本年度選出的150項銀髮友善食品中的35項產品頒發各式獎項。

食品工業發展研究所所長廖啟成說，為協助銀髮產品生產品質管理及消費者選購辨識，已推動獲選產品申請使用Eatender標誌及質地友善性標示，目前有140項2020年銀髮友善食品申請使用Eatender標誌、35項申請質地友善性標示，同時已有產品出口香港、日本，食品所未來也會持續推廣Eatender標誌及質地友善性標示的認知率。

「質地友善性標示分成4個等級，方便銀髮長者根據自身需求選購。」廖啟成補充，分為容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎及無須咀嚼，「容易咀嚼」須使用牙齒咀嚼，其硬度為容易咬斷、咬碎或磨碎的程度；「牙齦咀嚼」僅須輕微咀嚼；「舌頭壓碎」的硬度為可以在舌頭和上顎之間被壓碎的程度；「無須咀嚼」則不用咀嚼。

欣光食品以舒肥雞胸系列產品獲頒金饌獎、銀養獎、銀質獎、銀膳獎及包裝設計獎共5項銀髮友善食品獎，總經理詹金和受訪表示，一開始設計產品就希望不只年輕人吃，長者也能食用，而舒肥雞胸肉的肉質軟嫩、易咀嚼，很適合作為長者補充蛋白質的來源。

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