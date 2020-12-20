台鐵慶祝南迴鐵路電氣化通車 賣紀念套票還推乘車優惠

台鐵環島鐵路電氣化路網「最後一哩路」將於12月23日通車，並於今天上午舉行通車典禮。由南迴鐵路電氣化首航普悠瑪列車，從屏東出發至台東，共有八節車廂，近百名乘客體驗首航。沿途停靠的枋寮站，也聚集近百名枋寮居民與鐵道迷迎接首航列車停靠。

台鐵指出，台鐵南迴線西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里，過去南迴鐵路通車時，全線均無電氣化區間，且大部分為單軌區間，直到2013年6月，行政院核定建構環島鐵路電氣化路網，才得以在今年12月底全部完工通車。

枋寮站長陳連成表示，枋寮在台鐵環島路線中占重要地位，不但是屏東縣的終點，更是南迴的起點，南迴電氣化通車後，普悠瑪及推拉式自強號，首次投入營運，未來枋寮列車班次也會增加，同時提升乘客搭乘的便利性。

首班南迴鐵路電氣化列車，今天上午從屏東出發至台東的普悠瑪列車，沿途短暫停靠枋寮、台東縣知本站，作為未來通車試行典禮，正式列車班次也將於12月23日通車。

另外，為慶祝南迴鐵路電氣化，以及枋寮車站升級，台鐵將於12月23日上午9時40分，在枋寮車站販售1500套紀念套票；每套售價250元，內含3張名片式車票、2張薄紙式月台票。