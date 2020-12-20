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藍皮火車停駛倒數 搶搭熱潮依舊不減

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
藍皮火車停駛倒數，將今天上午仍吸引大批旅客搭乘。記者陳弘逸／攝影
藍皮火車停駛倒數，將今天上午仍吸引大批旅客搭乘。記者陳弘逸／攝影

全台僅存每天往返各一班的「藍皮火車」將於22日停駛，今天除了南迴鐵路電氣化通車典禮，上午8時許，依舊有許多旅客為了搭乘「藍皮火車」，先行購票進入月台等候，即使必須在月台上等候近3個小時，卻仍有近500名乘客搶搭。

「藍皮火車」隨著停駛倒數，吸引不少想嘗鮮與懷舊的乘客搭乘，即使今天11時許才發車，但有不少遊客想要搶攻靠窗的好座位，早在8時許就購票至月台等候。直到列車抵達，排隊等候上車的乘客，幾乎占滿月台，光等候乘客全數上車，便耗費近20分鐘的時間。

台鐵初估，6節車廂座位含站位，仍有將近500名乘客搭乘，幾乎將列車塞滿，甚至有遊客另外購買自強號車票，先行前往東部的其他站點，等待藍皮火車乘客減少時再搭乘。

一名來南投的乘客透過網路得知藍皮火車即將停駛，他認為，這是一生中非常難得的機會，因此，特地從清晨5點，趕來枋寮站購票搶搭藍皮火車。他還說，今天不僅是首次搭乘藍皮火車，更遇上南迴鐵路電氣化通車首航，宛如見證鐵道的世代交替。

另外，還有一名7歲小鐵道迷，因為過去家人曾帶他搭乘火車令留下深刻印象，進而對火車產生興趣，不僅蒐集火車模型，還愛聽火車故事，因此，男童父母得知藍皮火車即將停駛，為了他便特地從台南趕赴枋寮搭乘火車。

對於藍皮火車即將停駛的消息，令不少人感到不少，但未來經過整修後，將改造為「藍皮解憂號觀光列車」於明年4月上路。交通部長林佳龍也說，藍皮火車有特殊風貌，也有人需要透過通勤往返，未來至少一天一班，兼顧觀光與交通需求。

藍皮火車停駛倒數，將今天上午仍吸引大批旅客搭乘。記者陳弘逸／攝影
藍皮火車停駛倒數，將今天上午仍吸引大批旅客搭乘。記者陳弘逸／攝影
月台上不少乘客拍下，藍皮火車駛離車站月台的身影。記者陳弘逸／攝影
月台上不少乘客拍下，藍皮火車駛離車站月台的身影。記者陳弘逸／攝影
許多搭乘藍皮火車的乘客，不斷拍照記錄即將停駛的列車。記者陳弘逸／攝影
許多搭乘藍皮火車的乘客，不斷拍照記錄即將停駛的列車。記者陳弘逸／攝影
來自台南的7歲小鐵道迷，家人上午特地從台南趕到屏東枋寮搶搭藍皮火車。記者陳弘逸／攝影
來自台南的7歲小鐵道迷，家人上午特地從台南趕到屏東枋寮搶搭藍皮火車。記者陳弘逸／攝影

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