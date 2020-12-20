憂混淆新冠症狀 健保卡註記10日內服克流感紀錄

新冠肺炎與流感症狀大幅重疊，為了提高醫療人員在流感季的警覺度，健保署依中央流行疫情指揮中心指示，12月15日起，在健保雲端註記「十日內用過公費抗流感病毒藥物（Relenza、Eraflu、Tamiflu）」。提醒醫師，若病人服藥後症狀未改善，應評估感染新冠肺炎的可能性、加強通報採檢。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，如果是流感，再服用抗病毒藥物之後，基本上發燒、頭痛、全身痠痛這些症狀會在五天內改善，七到十天就會康復。

黃玉成表示，如果服藥48到72小時還在燒，代表身體對藥物反應不好，會擔心肺炎、腦炎、心肌炎等重症，可能要安排住院。一般來說，病人都會自己陳述吃過克流感，這個註記也有提醒效果，同時也能提醒醫師考慮是否為其他病毒、避免重複用藥。

黃玉成表示，所有上呼吸道感染症狀都有相當程度的重疊，特別是咳嗽、流鼻水這些一般感冒症狀。流感病人發燒、頭痛、全身痠痛的比例，是高於新冠肺炎，目前已知新冠肺炎的症狀是介於流感和一般感冒之間。