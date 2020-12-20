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石門水庫溪洲園區舉辦露營嘉年華 搶先一睹營區新風貌

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
行動露區展示各式各樣的特色露營車及改裝車。圖／觀旅局提供
行動露區展示各式各樣的特色露營車及改裝車。圖／觀旅局提供

石門水庫未來將打造為低碳旅遊示範區，「石門水庫溪洲旅遊服務區」預計9月開幕，今天舉辦「2020運動露營大賞」，邀請民眾帶小朋友體驗露營嘉年華及新型態運動，並搶先了解營區規畫，現場還有許多在地美食攤位及集章、解謎贈獎活動。今天開幕前兩小時就有超過4000人造訪。

露營嘉年華活動規畫5大展區，包含行動露營區、軍事露營區、野趣露營佈置區、桃園童軍示範區及露營運動品牌村，其中行動露區有各式各樣意想不到的特色露營車及改裝車；軍事露營結合露營、軍事及科普教育，是具有知識性和娛樂性的展出；而露營運動品牌村則邀請各大運動露營品牌，展示最新的運動露營用品。

另外，4大新型態運動體驗則包含走繩、滑索、水上划船及集章與健走解謎，是適合親子共遊的活動。此外，現場還有溪望音樂會、溪望市集、野餐場地，及由力歐新能源與工研院合作研發的自駕電動巴士靜態展示活動。

觀旅局表示，「石門水庫溪洲旅遊服務區」將規畫4公頃、80帳位的「五星級露營區」，及具有旅客服務、賣店、地方農特產展售中心功能的「旅客服務中心」，並設置560席車位；為打造低碳旅遊環境，以服務區為入口，遊客來到石門水庫須將駕駛的非低碳車輛（汽、柴油車）停放於溪洲旅遊服務區後，再轉乘電動巴士或其他低碳車輛前往石門水庫遊憩。

石門水庫及溪洲旅遊服務園區，預計明年1月招商，期透過公、私部門合作，引進新遊程、新景點及新玩法，讓民眾可以在石門水庫低碳、便利、安心的漫遊。

露營嘉年華活動規畫5大展區4大新型態運動體驗。圖／觀旅局提供
露營嘉年華活動規畫5大展區4大新型態運動體驗。圖／觀旅局提供
「石門水庫溪洲旅遊服務區」舉辦「2020運動露營大賞」，邀請民眾搶先了解營區規畫。圖／觀旅局提供
「石門水庫溪洲旅遊服務區」舉辦「2020運動露營大賞」，邀請民眾搶先了解營區規畫。圖／觀旅局提供

石門水庫 露營區 品牌

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