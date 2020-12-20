萬金糖鐵自行車道啟用 兩輪視野感受屏東慢活休閒
總長約31公里的萬金糖鐵自行車道今正式啟用，屏東縣長潘孟安領騎下，從萬金糖鐵自行車道出發，潘孟安說，萬金糖鐵自行車道是將運糖的鐵道活化成自行車道系統，連結沿山公路185縣道，串起萬巒、潮州、崁頂、南州與林邊等5鄉鎮的觀光景點，透過兩輪視野，展現低碳、慢活兼具休閒的城市新風貌，邀請大家用不同的速度感，體驗多一度的屏東。
屏東縣政府在2015年規畫七彩彩虹自行車道系統，涵括33鄉鎮市，全長608公里，今啟用的萬金糖鐵自行車道，起點萬金與沿山綠廊系統、橫貫路線系統串聯；行經187乙往南州的路段則與環島路網、單車國道系統串聯，終點林邊車站可與環島路網系統、大鵬灣小琉球系統串接，可以欣賞糖鐵遺跡，也可串聯周邊休憩觀光景點的萬金糖鐵自行車道，讓屏東縣自行車網更完整，提供騎士們漫遊屏東更多的選擇。
潘孟安今領騎前說，有些政治人物說要把環保林道講成砍樹種電，他強調「這是子虛烏有」，自行車道感受慢活、健身運動場域，不要淪為子虛烏有的標的。
屏東縣萬金糖鐵自行車道啟用，今安排「騎旅萬金-糖鐵森活行」一日輕旅行首發團，潘孟安率局處首長、自行車車友團、生活旅遊部落客等一同踩線，行經萬金社區、吾拉魯茲部落、趣坊農園、大樹祈福林地、水泉山公園等周邊景點，也透過社區導覽教堂與牧羊小徑、咖啡與可可的DIY、品嘗萬金社區風味餐等豐富內容。
潘孟安說，自行車路網屏東縣有468公里，未來整合串接路網，經過鄰近社區鄉鎮，作為社區小旅行垂直整合，騎單車深度認識社區風貌。
交旅處指出，萬金糖鐵自行車道是獲教育部體育署支持，「前瞻基礎建設—城鄉建設營造休閒運動環境-營造友善自行車道」的計畫全力推動下，經費5500萬，規畫設計到完工歷經2年多，2021自行車旅遊年，連結屏東縣今昔生活路徑脈絡、宗教文化遊憩區的萬金糖鐵自行車道，提供旅遊新選擇
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