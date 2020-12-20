鶯歌居民有福了！鳳鳴簡易火車站2024年正式通車

新北市鶯歌鳳鳴火車站興建過程一波三折，現在因要配合桃園鐵路地下化工程，將延至2029年才能完工，中央決定先設置鳳民火車站臨時站，並全額負擔經費6.1億，站體為450平方公尺，北接桃園站、南接鶯歌站，今日動土，預計2024年11月完工通車，將提供5年服務，等到鳳鳴永久站完成後便會拆除。

鶯歌鳳鳴地區居民日益增多，若要搭火車都得跑到3.6公里外的鶯歌火車站，新北市議員蘇泓欽說，若在尖峰時刻，民眾至少要搭20分鐘的公車，地方十多年前便出現希望中央蓋設鳳鳴火車站的想法。

台鐵聽取地方聲音，於2003年將鳳鳴火車站列入「台鐵捷運化增設通勤站之一」，並於2009年將其納入桃園鐵路高架化計畫，但桃園鐵路2015年改變計畫，變成全面地下化，鳳鳴火車站施工計畫因此停擺。

新北市捷運局長李政安指出，因為鳳鳴站設計並沒有改變，所以市府當初是希望工程能夠繼續施作，盡快完成鳳鳴火車站的建置工程。

台鐵表示，地下化工程改變整個鐵道計畫，而鳳鳴車站永久站位在營運軌上，若要施工便必須把營運軌移撥至旁邊，完工期程也會往後延，所以才會決定先設置鳳鳴簡易車站，讓民眾提早4年使用鐵路服務。

市議員江怡臻指出，雖然鳳鳴火車站因為中央政策的改變，延遲完工期程，但政府願意蓋設簡易站，給鶯歌和桃園民眾一個遲來的承諾，對此仍相當肯定。市議員陳世榮表示，臨時站能夠提早在2024年完工，對地方居民幫助頗大，民眾聽到臨時站動土的消息都相當高興。

立法委員蘇巧慧指出，鶯歌到桃園間長8.5公里，是北台灣地區各車站間距最長的，鳳鳴地區居民搭車相當不便，自己上任後便積極協調各部會來解決鳳鳴火車站延宕施工的問題，去年與中央討論後，行政院終於拍板定案興建臨時站，全案預計2024年完工啟用，民眾將提早5年享受火車的便捷，解決通勤問題。