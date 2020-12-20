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冬至將至！湯圓熱量高 糖尿病患以鹹湯圓取代應景

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
營養師建議糖尿病患者可以鹹湯圓取代甜湯圓應景。本報資料照片
營養師建議糖尿病患者可以鹹湯圓取代甜湯圓應景。本報資料照片

明天就是一年一度的冬至，許多人已經開始到各大賣場、超市採買各色湯圓，趁寒冷的天氣，煮一碗熱騰騰的湯圓暖胃，也象徵團圓、圓滿。但營養師提醒，四顆大湯圓相當於一碗飯的熱量，且糯米容易造成血糖飆高，糖尿病的病患要特別注意。

台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，湯圓熱量高，四顆包餡湯圓相當於一碗飯的熱量，20顆紅白小湯圓約為半碗飯的熱量。

而許多民眾吃湯圓喜歡配甜湯，但劉怡里表示，一湯匙的砂糖約有四分之一碗飯的熱量，因此吃湯圓最好不要以糖水煮，以免熱量爆表。若想來碗酒釀湯圓，謹記兩湯匙的酒釀約等於四分之一碗飯的熱量，不要添加太多；而民眾愛吃的花生湯，最油、熱量最高，最好避免拿來配湯圓一起吃。

另外，因為糯米是支鏈澱粉，容易使血糖飆高，因此糖尿病患者必須多加留意。劉怡里建議，糖尿病患者若為了應景想來碗湯圓，可用鹹湯圓取代甜湯圓，當正餐吃，以嚴格控制澱粉食用量。由於鹹湯圓有糯米、內餡有肉，湯頭便可加上蝦米以及茼蒿等大量綠色蔬菜，讓營養更為均衡。

她也提醒，由於花生、芝麻湯圓中含高鉀、高磷，若是限鉀、限磷的腎臟病人應避免食用。

而湯圓由糯米所製成，其黏性強，不易消化，過去常發生老人家吃太多、太快導致腸堵塞送醫的案件。因此劉怡里也建議，老人家最好一次吃一至兩顆湯圓即可，且可切成小塊並細嚼慢嚥，避免因消化不良或食道阻塞等危險。

糖尿病 患者 腎臟病

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