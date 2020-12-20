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影／想要毛毯、電暖爐取暖 弱勢孩子小小心願讓人心疼

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
弱勢孩子透過嘉義耐斯王子飯店，實現各種耶誕節禮物心願。記者李承穎／攝影
弱勢孩子透過嘉義耐斯王子飯店，實現各種耶誕節禮物心願。記者李承穎／攝影

一對就讀國小的年幼姊弟家中只有一條棉被，每到冬天與父母窩在一起取暖，去年許下毛毯的耶誕禮物願望，今年又有12歲女童也因看到媽媽的腳常因天冷受凍，渴望一盞電暖爐，還有許多孩子希望一雙運動鞋，弱勢孩子在耶誕節許下的微小的心願，透過嘉義耐斯王子飯店發起的耶誕節心願卡活動，紛紛實現。

心願卡活動迄今已14年頭，已送出5千份禮物，嘉義市副市長陳淑慧、耐斯王子飯店總經理林保羅、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹

等人今天見證心願卡贈禮儀式，去年想要毛毯的姊弟，今天透過世界展望會中區處長胡婉雯，送上親手繪製的圖畫給林保羅等人，感謝他們幫忙完成心願。

胡婉雯說，姊姊今年12歲，弟弟9歲，兩人因父母工作關係搬來嘉義，因為家裡只有一條棉被，4個人都窩在一起睡，每到冬天，姊弟常常冷到睡不著，因此去年許下毛毯心願，便收到恐龍、龍貓圖樣的兩條毛毯。

「孩子非常珍惜禮物」，胡婉雯說，姊弟倆今年回贈一張圖畫，上面畫有耶誕老公公、老婆婆代表善心人士，還有恐龍及龍貓，今年回贈圖畫表達感謝。

世界展望會另一名12歲女童今年許下電暖爐心願，她說，她共有5個兄弟姊妹，媽媽因為生產時打麻藥，有腳痛的後遺症，到了冬天更受凍，早上起來腳更痛，她早上起來也會踢棉被，跟媽媽一樣腳都會受凍；但是全家有7個人，舊的電暖爐不夠用，因此許下心願希望一盞電暖爐，很開心能夠實現。

林保羅說， 今年活動起跑不到一周，心願卡隨即被認領一空，讓大家驚喜又感動。值得一提的是，善心人士吳郭魚先生再度送出了42輛腳踏車，為善不欲人知的他，精神讓人感佩。

12歲女童許下一盞電暖爐心願，透過奈斯王子飯店實現。記者李承穎／攝影
12歲女童許下一盞電暖爐心願，透過奈斯王子飯店實現。記者李承穎／攝影
嘉義耐斯王子飯店發起心願卡活動，許多弱勢孩子許下微小心願。記者李承穎／攝影
嘉義耐斯王子飯店發起心願卡活動，許多弱勢孩子許下微小心願。記者李承穎／攝影
一對姊弟去年收到毛毯耶誕節禮物，今年透過世界展望會回贈圖畫給耐斯王子飯店答謝。記者李承穎／攝影
一對姊弟去年收到毛毯耶誕節禮物，今年透過世界展望會回贈圖畫給耐斯王子飯店答謝。記者李承穎／攝影
一對姊弟去年收到毛毯耶誕節禮物，今年回贈圖畫答謝。記者李承穎／攝影
一對姊弟去年收到毛毯耶誕節禮物，今年回贈圖畫答謝。記者李承穎／攝影
弱勢孩子透過嘉義耐斯王子飯店，實現各種耶誕節禮物心願。記者李承穎／攝影
弱勢孩子透過嘉義耐斯王子飯店，實現各種耶誕節禮物心願。記者李承穎／攝影

嘉義 恐龍

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