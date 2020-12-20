聽新聞
test
0:00 / 0:00
巧克力粉罐內放棉花糖！主婦曝「神奇功效」 網喊長知識
棉花糖除了拿來吃以外，居然隱藏著超實用功能！近日一名女網友利用棉花糖來當「食品乾燥劑」，經過實測後發現能減少粉類結塊，消息在網上曝光，引來眾人直呼「長知識，原來還有這一招」。
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」以「棉花糖當食品乾燥劑」為題發文，並表示使用中秋節吃剩的棉花糖，放兩顆進可可粉的罐子防潮，像奶粉、糖粉或麵粉皆能使用，而且真的能減少粉類結塊。
原PO提到，巧克力粉見底時再把棉花糖跟牛奶一起沖泡，完全不會浪費也不影響味道，值得注意的是，「一般的棉花糖都是明膠製成，明膠就是豬皮，吃素的民眾記得挑選果膠做的棉花糖」。
貼文引起廣大迴響，網友紛紛留言回應，「真棒，好實用喔！」、「學到了！好聰明的做法」、「好實用的分享，我剛好在煩惱這麼大包的棉花糖要怎麼辦」、「真正的長知識耶」、「學起來，下次放在奶粉罐」、「第一次知道，真是安全的除溼妙方」。
此外，有內行人解釋其原理，「放乾燥的東西（有孔隙能吸水的）進去，自然會達成溼氣平衡」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言