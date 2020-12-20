巧克力粉罐內放棉花糖！主婦曝「神奇功效」 網喊長知識

棉花糖除了拿來吃以外，居然隱藏著超實用功能！近日一名女網友利用棉花糖來當「食品乾燥劑」，經過實測後發現能減少粉類結塊，消息在網上曝光，引來眾人直呼「長知識，原來還有這一招」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」以「棉花糖當食品乾燥劑」為題發文，並表示使用中秋節吃剩的棉花糖，放兩顆進可可粉的罐子防潮，像奶粉、糖粉或麵粉皆能使用，而且真的能減少粉類結塊。

原PO提到，巧克力粉見底時再把棉花糖跟牛奶一起沖泡，完全不會浪費也不影響味道，值得注意的是，「一般的棉花糖都是明膠製成，明膠就是豬皮，吃素的民眾記得挑選果膠做的棉花糖」。

貼文引起廣大迴響，網友紛紛留言回應，「真棒，好實用喔！」、「學到了！好聰明的做法」、「好實用的分享，我剛好在煩惱這麼大包的棉花糖要怎麼辦」、「真正的長知識耶」、「學起來，下次放在奶粉罐」、「第一次知道，真是安全的除溼妙方」。

此外，有內行人解釋其原理，「放乾燥的東西（有孔隙能吸水的）進去，自然會達成溼氣平衡」。