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台北馬／破全國仍錯過東奧門檻 曹純玉敗給環東「大魔王」

南迴鐵路通車至今最難忘的兩件事 搞軌案與莫拉克！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
2006年3月17日晚間發生，一列台東往高雄的96次莒光號行經內獅車站與枋山車站間，因鐵軌遭破壞而出軌，造成火車頭嚴重損毀，4節車廂也翻覆造成1人死亡、2人受傷。本報資料照片
2006年3月17日晚間發生，一列台東往高雄的96次莒光號行經內獅車站與枋山車站間，因鐵軌遭破壞而出軌，造成火車頭嚴重損毀，4節車廂也翻覆造成1人死亡、2人受傷。本報資料照片

南迴鐵路電氣化今天通車，大幅縮短乘車時間與提升運能，不過，南迴線1992年營運至今28年，兩件事情最令大家所難忘，就是2006年轟動全台的搞軌案及2009年記憶猶新的莫拉克八八風災。

「南迴搞軌案」其實是指鐵路南迴線於2004年至2006年期間，一連串的鐵路遭破壞而導致列車翻覆和人員傷亡的事件，其中，眾所矚目的莫過於2006年造成火車翻覆事故

這起事故，於2006年3月17日晚間發生，一列台東往高雄的96次莒光號行經內獅車站與枋山車站間，因鐵軌遭破壞而出軌，造成火車頭嚴重損毀，4節車廂也翻覆造成1人死亡、2人受傷。

事後檢警調查，為已故知本車站售票員李雙全和胞兄李泰安涉案，而列車上死亡的乘客為李雙全的第3任配偶陳氏紅琛，兄弟倆疑為投保高額保險金而所為，李泰安最後被判13年徒刑定讞。

另2009年8月8日莫拉克颱風侵襲台灣，為東南部山區帶來百年來破千毫米的驚人雨量，造成太麻里溪水暴漲，強大洪水衝破路堤，導致南迴鐵路太麻里3、4、5號橋流失，南迴線中斷近半年。

當時太麻里溪災情畫面傳送全國，甚至國際媒體爭相報導，整個鐵路橋幾乎被洪水淹沒，周遭房舍倒塌沖走，令人怵目驚心，當時政府舉全國之力搶修重建，最後在同年12月29日恢復通車。

2006年轟動全台的南迴搞軌案，事後檢警調查，為已故知本車站售票員李雙全和胞兄李泰安涉案。本報資料照片
2006年轟動全台的南迴搞軌案，事後檢警調查，為已故知本車站售票員李雙全和胞兄李泰安涉案。本報資料照片
2009年8月8日莫拉克颱風侵襲台灣，為東南部山區帶來百年來破千毫米的驚人雨量，造成太麻里溪水暴漲，強大洪水衝破路堤，導致南迴鐵路太麻里3、4、5號橋流失。本報資料照片
2009年8月8日莫拉克颱風侵襲台灣，為東南部山區帶來百年來破千毫米的驚人雨量，造成太麻里溪水暴漲，強大洪水衝破路堤，導致南迴鐵路太麻里3、4、5號橋流失。本報資料照片
當時政府舉全國之力搶修重建，南迴鐵路太麻里橋最後在2009年12月29日恢復通車。本報資料照片
當時政府舉全國之力搶修重建，南迴鐵路太麻里橋最後在2009年12月29日恢復通車。本報資料照片

南迴線 李泰安 事故

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