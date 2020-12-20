南迴鐵路通車至今最難忘的兩件事 搞軌案與莫拉克！

南迴鐵路電氣化今天通車，大幅縮短乘車時間與提升運能，不過，南迴線1992年營運至今28年，兩件事情最令大家所難忘，就是2006年轟動全台的搞軌案及2009年記憶猶新的莫拉克八八風災。

「南迴搞軌案」其實是指鐵路南迴線於2004年至2006年期間，一連串的鐵路遭破壞而導致列車翻覆和人員傷亡的事件，其中，眾所矚目的莫過於2006年造成火車翻覆事故。

這起事故，於2006年3月17日晚間發生，一列台東往高雄的96次莒光號行經內獅車站與枋山車站間，因鐵軌遭破壞而出軌，造成火車頭嚴重損毀，4節車廂也翻覆造成1人死亡、2人受傷。

事後檢警調查，為已故知本車站售票員李雙全和胞兄李泰安涉案，而列車上死亡的乘客為李雙全的第3任配偶陳氏紅琛，兄弟倆疑為投保高額保險金而所為，李泰安最後被判13年徒刑定讞。

另2009年8月8日莫拉克颱風侵襲台灣，為東南部山區帶來百年來破千毫米的驚人雨量，造成太麻里溪水暴漲，強大洪水衝破路堤，導致南迴鐵路太麻里3、4、5號橋流失，南迴線中斷近半年。