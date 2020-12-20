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南迴鐵路電氣化通車 朝全線雙軌及6小時環島鐵路網努力

聯合報 / 記者施鴻基尤聰光／台東即時報導
蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）和交通部長林佳龍（右）共同啟動南迴鐵路電氣化儀式。記者施鴻基／攝影
蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）和交通部長林佳龍（右）共同啟動南迴鐵路電氣化儀式。記者施鴻基／攝影

南迴鐵路電氣化工程完工啟用，今天由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍主持通車，串起全台鐵路電氣路網最後一哩路。他們說，台鐵已新購600輛城際列車，今後將繼續朝全面雙軌化及6小時環島鐵路網努力。

民國68年起環島鐵路陸續分階段完成電氣化通車，104年起僅剩南迴線枋寮至知本及屏東線潮州至枋寮路段尚未電氣化，行政院於102年6月3日核定計畫，公共工程委員會於105年4月8日審議核定基本設計建設計畫經費。

林佳龍今早從潮州搭車到台東，蘇貞昌趕在蔡總統抵達前3分鐘到場，和眾人共同迎接蔡總統，台東縣長饒慶鈴北上和新北市長侯友宜促銷台東釋迦，請交觀處長余明勳代表出席。他們把手放在光球上，象徵共同啟動南迴電氣化。隨後蔡總統由蘇貞昌陪同試乘普悠瑪專車到太麻里。

蔡總統說，台灣環島鐵路電氣化最後一哩路是個不簡單的工程，具有歷史性的意義，台東、屏東間可縮短半個小時車程。2年前她曾到太麻里視察進度，發現工程需要克服許多困難，為了不影響行車，施工團隊只能利用半夜趕工，未來提升東部鐵道運輸措施包括花東鐵路雙軌化等工程，台鐵也新採購600輛城際列車。

蘇貞昌回憶39年前第一次選省議員，站在演講台上面對屏東鄉親，大聲疾呼政府重北輕南，到高雄火車站高雄人悠哉悠哉走出站，屏東人卻要抵著行李一個月台趕過一個月台急著換車，「這是我一直以來從政忍辱負重、能夠堅持的動力跟能量」。

而39年後的今天看見台灣的鐵路電氣化，雖是最後一小段，卻是環島鐵路電氣化的一大段，台北到高雄是在民國68年前總統蔣經國任內通車，南迴鐵路123.4四公里電氣化可都是在最艱苦的崇山峻嶺中施工，當大家睡覺時，工程人員趕工，咬著牙前進。

如果不是上面有總統交辨，如果不是一代一代的政府接續，如果不是立法院通過預算，如果不是這些辛苦的技術人員，交通部這樣的規畫盯緊，今天鐵路怎麼可能全島全部電氣化？接下來要有雙軌電氣化，還要有很多工作要做。

林佳龍說，鐵路電氣化後，可以舒適欣賞美景，蘇貞昌要求去年底潮枋段先通車，今年底前全線通車，如今終於不負使命。南迴鐵路電氣化完成後，地圖上看來很像微笑，台灣可以成爲一車到底的生活圈，未來也在規畫下階段的6小時環島鐵路網、高快速鐵路網努力。

蔡總統等人主持南迴電氣化通車儀式後，試乘專車到太麻里。記者施鴻基／攝影
蔡總統等人主持南迴電氣化通車儀式後，試乘專車到太麻里。記者施鴻基／攝影
蔡英文總統（前左）和行政院長蘇貞昌（前右）到月台試乘普悠瑪列車。記者施鴻基／攝影
蔡英文總統（前左）和行政院長蘇貞昌（前右）到月台試乘普悠瑪列車。記者施鴻基／攝影
蔡總統等人主持南迴電氣化通車儀式後，試乘專車到太麻里。記者施鴻基／攝影
蔡總統等人主持南迴電氣化通車儀式後，試乘專車到太麻里。記者施鴻基／攝影

環島 蘇貞昌 屏東

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