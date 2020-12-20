foodpanda號召免廢生活 將推「環境友善餐廳」訂餐回饋

外送平台今年因疫情影響讓訂單量大幅成長，連帶讓外送產生的一次性包裝、餐具量也暴增，造成環境負擔。foodpanda宣布2021年度CSR計劃「免廢生活．環境永續」，集結店家、消費者與外送夥伴，打造環境友善外送鏈，為守護環境盡一份心力。

foodpanda於2019年即於App結帳流程中推出消費者訂餐時可選擇不索取一次性餐具的選項，近一年累積減塑成績驚人，已累計減少500萬公斤垃圾，日前更率近200名外送夥伴於新北金山萬里齊心協力淨灘，共計清出927公斤垃圾，相當於35,654個的寶特瓶之多，相當於減少441人每日垃圾產量。更首度公佈2021年度減塑計劃，預計垃圾減量將達1,500萬公斤，實踐免廢生活新目標，同時於2021年6月前，在全台各地巡迴8場的免廢淨灘與環境教育活動。