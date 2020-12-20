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foodpanda號召免廢生活 將推「環境友善餐廳」訂餐回饋

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
foodpanda首場於新北萬里舉行的免廢淨灘與環境教育活動，在1.5小時內、170位外送夥伴與民眾的努力下，清除了927公斤的廢棄物，相當於減少441人每日垃圾產量。圖／foodpanda提供
foodpanda首場於新北萬里舉行的免廢淨灘與環境教育活動，在1.5小時內、170位外送夥伴與民眾的努力下，清除了927公斤的廢棄物，相當於減少441人每日垃圾產量。圖／foodpanda提供

外送平台今年因疫情影響讓訂單量大幅成長，連帶讓外送產生的一次性包裝、餐具量也暴增，造成環境負擔。foodpanda宣布2021年度CSR計劃「免廢生活．環境永續」，集結店家、消費者與外送夥伴，打造環境友善外送鏈，為守護環境盡一份心力。

foodpanda於2019年即於App結帳流程中推出消費者訂餐時可選擇不索取一次性餐具的選項，近一年累積減塑成績驚人，已累計減少500萬公斤垃圾，日前更率近200名外送夥伴於新北金山萬里齊心協力淨灘，共計清出927公斤垃圾，相當於35,654個的寶特瓶之多，相當於減少441人每日垃圾產量。更首度公佈2021年度減塑計劃，預計垃圾減量將達1,500萬公斤，實踐免廢生活新目標，同時於2021年6月前，在全台各地巡迴8場的免廢淨灘與環境教育活動。

foodpanda將從餐廳、外送夥伴、消費者三方合作，針對餐廳，將設計專屬環境教育課程，推動環保概念，更預計推廣環保餐具販售計劃。同時，鼓勵合作餐廳採用環保餐具，與第三方環保團體合作，建立環境友善餐廳審核機制且設立特定標籤，供消費者可更快搜尋到相關餐廳，作為訂餐時的參考指標之一。針對外送夥伴，foodpanda也與第三方環保單位如「海湧工作室」、「RE-THINK重新思考」合作，為外送夥伴與餐廳設計教育課程，及號召淨灘活動，以實際行動強化環境關懷概念。未來也將透過訂餐中的回饋獎勵機制，鼓勵消費者選擇「環境友善餐廳」，完成訂單後消費者可累積點數，建立正向循環。而foodpanda旗下的熊貓超市已率先使用可回收、環保材質的再生蜂巢紙作為雞蛋及相關易碎物品的緩衝包材，預計一年可減少130萬份泡泡袋的使用量。

外送平台foodpanda，提出「免廢生活‧環境永續計畫」並於日前在新北市萬里區展開第一場淨灘活動。圖／foodpanda提供
外送平台foodpanda，提出「免廢生活‧環境永續計畫」並於日前在新北市萬里區展開第一場淨灘活動。圖／foodpanda提供
首場免廢淨灘清除近一噸重垃圾預計2021年將完成全台8場巡迴， 垃圾減量預計達15,000,000公斤，力行環境關懷守護地球。圖／foodpanda提供
首場免廢淨灘清除近一噸重垃圾預計2021年將完成全台8場巡迴， 垃圾減量預計達15,000,000公斤，力行環境關懷守護地球。圖／foodpanda提供

foodpanda 餐具 淨灘

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