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報復性送禮就買啊！20大最爛平價交換禮物小心雷到內傷

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

真的不想收到這幾個禮物啊！

2020進入最後倒數，能不能為今年畫下完美句點，那得看看聖誕節重頭戲表現如何。交換禮物的關鍵一仗，究竟是幫自己人氣加分，還是準備個爛禮物就要上場當砲灰，自己看著辦吧！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統計出網友前20名最不想收到的「平價版聖誕交換禮物」。知錯能改，善莫大焉，準備的禮物如果上榜，不要考慮了，馬上換掉！

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交換爛禮物

10.擺飾

平價擺飾質感可能不會太好，也不一定符合對方的居家風格，硬要找個地方擺著也很奇怪，不僅困擾也沒意義，說不定帶回家之後根本直接被遺忘，這種容易的NG的東西還是先別考慮吧！

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9.襪子

襪子也是很看人的物品，尺寸不合、款式不對可能會讓收禮的人很困擾，也顯得誠意不足，收到白眼當回禮的機率很大，奉勸打算送襪子的朋友們，還是花點時間想想，有什麼其他禮物可以送吧。

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8.年曆、行事曆、月曆

現在幾乎人手一支智慧型手機，越來越多人選擇使用手機行事曆，即時記錄各種行程、紀念日、重要約會，還有提醒功能，想成為時間管理大師簡單上手，所以實體年曆、月曆可能就沒那麼實用了。

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7.面膜

千萬別再認為面膜是男女通殺、大小都適用的交換禮物啦！即便是知名品牌，但每個人的膚況不同，使用習慣也不一樣，要是搞到對方皮膚過敏換來一張爛臉，後果自負，別說沒提醒你！

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6.圍巾

這種季節性的商品，一但過季就會被遺忘，而且圍巾有長有短、有款式之分，除非真的很幸運，剛好挑到各方面都能滿足對方喜好的圍巾，否則它應該也只能躺在櫃子裡，直到被遺忘。

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5.衛生紙

衛生紙的評價相當兩極，有些人覺得很實際，有人收到是欲哭無淚，覺得沒誠意、沒用心挑禮物。萬一真的手癢很想送衛生紙，那建議你花點心思，挑個特別的款式，或許會被少罵兩句～

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4.護手霜

護手霜也是幾乎年年都上榜的爛禮物之一，雖然許多品牌每年都會聖誕節限定禮盒，但對沒有使用護手霜習慣的人來說，真的很困擾，且味道這種東西因人而異，如果不想被白眼，還是換一個吧。

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3.絨毛玩偶

絨毛玩偶可愛是可愛，在聖誕冬季抱起來軟綿又舒服，不過撇開這些，也只剩擺著好看的功能了，可能還被嫌佔空間，下場不是被打入冷宮收到櫃子禮，就是等著下一個有緣人接手收編。

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2.糖果餅乾

不想被票選為爛禮物代表，最好打消送糖果餅乾的念頭，除了口味並不是人人都愛之外，感覺就像是隨便買來應急的東西，萬一沒注意到有效期限送了即期品，恐怕下次交換禮物就沒人要約你了。

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1.馬克杯

摸摸自己良心，收到馬克杯真的會開心嗎？根本是拿來長灰塵的啊！正所謂：己所不欲，勿施於人，拜託行行好，不要再拿馬克杯出來當禮物交換了，沒創意就算了，還顯得沒誠意啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月18日至2020年12月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最爛平價交換禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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交換禮物 衛生紙

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