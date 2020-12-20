流感疫苗不良事件通報達485件 創歷年新高

日前一名28歲女性產後施打流感疫苗，數日後竟罹患猛爆性心肌炎去世，雖然尚未確認與流感疫苗有關，但今年流感疫苗不良事件通報數量卻為歷年最高，其中死亡通報已達16件。

根據衛福部食藥署統計至12月9日的「季節性流感疫苗不良事件通報摘要報告」的最新統計，共有485件疫苗不良事件通報 ，較去年整個流感季僅有115件通報案件，高出3.21倍。

今年通報案件中有347 件屬於「非嚴重不良事件」，主要通報症狀為發燒、畏寒、頭暈、嘔吐、皮膚紅疹、接種部位腫 /疼痛等。另有138件為「嚴重不良事件」，相較去年僅有22件「嚴重不良事件」，增加5.27倍。其中有16件為死亡通報案件，1件危及生命通報案件，為歷年最高。

嚴重不良事件包含疑似急性心肌炎3件、疑似過敏性反應（anaphylaxis）7件、疑似史蒂文生症候群（Stevens-Jonson syndrome）1件、疑似顏面神經麻痺11件、疑似格林─巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）5 件、疑似癲癇及抽搐9件、疑似熱痙攣3件、疑似脊髓炎4件、疑似腦炎1件、疑似神經炎1件、疑似原發性血小板缺乏紫斑症4件、疑似橫紋肌溶解症2件。

但衛福部認為這些皆為接種疫苗後曾被零星報告過的不良事件，未觀察到須採取相關措施的安全疑慮，因此將持續進行監測。