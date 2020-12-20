桃園醫院辦醫療講座 邀百名糖友一起學控糖

為展現對糖友的愛與關懷，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心昨天邀請百位糖友回娘家，辦活動協助糖友學習控糖自我管理技巧，也再次呼籲糖友們要定期回院追蹤。

衛生福利部桃園醫院糖尿病中心昨天舉行「控糖護健康，e起衛心腎」活動，藉由活動宣導糖尿病與心血管照護相關知識，邀請到醫師、營養師及物理治療師，現場教授糖尿病與心血管相關照護知識，並頒獎給控糖達人。

衛生福利部桃園醫院糖尿病中心主任羅世慧表示，糖尿病是複雜的慢性代謝性疾病，糖尿病合併高血壓是心血管病變的高風險因子，國外研究推估糖友平均5年發生心臟衰竭的機率約6%，需要按時就醫服藥及維持良好生活型態來控糖，除維持平穩的血糖外，更要定期檢查血壓血脂，透過定期就醫及檢查，才能預防合併症發生。

心臟內科醫師王懋衡則呼籲，提醒糖友們要把血糖控制好，並準時回診、定期評估與確認心血管病變風險，才能選擇適當的藥物，提前做好護心動作。