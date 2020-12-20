科羅旺颱風最快今生成 3500公尺高山未來一周可望降雪

菲律賓西方海面熱帶性低氣壓最快今天增強為颱風「科羅旺」，中央氣象局表示，對台灣沒有直接影響，但中南部雲量增多，若系統發展更強更完整，中南部降雨機率將增多，若氣溫、水氣搭配得當，未來一周3500公尺以上高山有降雪可能性。

氣象局表示，明天東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有降雨情形，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請多加留意；北台灣低溫15度左右，其他地區16至18度，高溫在北台灣僅16至19度，感受上較濕涼，其他地區由於雲量較多，約21至23度。

氣象局預報員陳建安說，22日、23日東北季風稍微減弱，但水氣沒有減少太多，北部、東半部地區及中南部山區仍有小範圍降雨，雨勢稍微緩和，氣溫回升有限，中部以北、東北部地區低溫仍只有17度、18度，整體偏涼。

下一波東北季風落在24日、25日，陳建安說，這波東北季風強度跟現在這波類似，中部以北、東北部地區低溫15度、16度，沿海空曠地區更低溫，只有13度、14度，南部、花東地區約18度左右，26日又再減弱。

針對菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，陳建安說，預計今天有機會發展成「科羅旺」颱風，具體時間點仍不確定，對台灣沒有直接影響，但會帶來中層水氣，中南部雲量會增多，如果發展較強、較完整，中南部地區降雨機率也會變大。冷空氣、水氣若搭配得宜，未來一周3500公尺以上高山有降雪可能性。