台鐵南澳站鋼軌水平裂15公分 一度慢行影響9列次113分

台鐵北迴線南澳到漢本間的東正線今上午傳出鋼軌斷裂，南澳站至漢本站的南下及北上列車全部改以西正線單線行車，台鐵局表示，今天在南澳站12B道岔趾端鋼軌銜接處發生鋼軌水平裂，約長度15公分，隨即封鎖該路線進行搶修，工務段並緊急依「斷軌應變處置標準作業程序」完成搶修，先以覆蓋器處理，並派員在場監控確保安全，上午8時55分第一趟列車慢行20公里通過後恢復雙線運轉。

台鐵局表示，上午9時12分起南澳往漢本間東線封鎖解除，恢復雙線行駛（東線列車以時速20公里慢行），影響9列次、113分。上午10時5分完成斷裂處鋼軌抽換，並先以魚尾鈑固定處置，經測試後解除東正線慢行措施。預定利用今天夜間封鎖時間，再進行鋼軌銲接作業。 台鐵北迴線南澳到漢本間的東正線今上午傳出鋼軌斷裂。圖／台鐵提供