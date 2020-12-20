錯過夏季三伏貼 中醫師建議把握三九天貼敷防病治病

衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等冬天容易發作宿疾，可在夏季「三伏天」進行預防和治療外，也可在冬季「三九天」，以藥材貼敷在背部穴位，達到溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪目的，防病治病。

張淑媚說，三伏天和三九天是1年2次調整過敏體質的時機。三九是指從冬至隔日算起，第1個9日為一九，第2個9日為二九，第3個9日為三九，稱為三九天。錯過夏季三伏貼的民眾，不妨把握三九貼調理體質。

張淑媚表示，三九天時段選用具有減敏、平喘及化痰止咳、辛溫香竄、逐痰利氣的藥材，貼敷在背部膀胱經及督脈穴位，具有溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪功效，進而防病治病。今年敷貼時間是明天（熱身）、30日（一九日）、明年1月8日（二九日）、18日（三九日）及27日（加強）。

張淑媚說，三九貼是將白芥子、細辛、甘遂、甘草、肉桂等溫陽性質的中藥材磨成粉後，以薑汁揉合成丸，敷貼背部定喘、風門、肺俞、腎俞等穴位，經皮膚吸收行經絡氣血達病處。有研究報告指出，連續施用3年，可明顯改善氣喘及過敏性鼻炎病情。

張淑媚表示，孕婦、未滿1歲嬰幼兒、正在感冒、發燒、咽喉發炎、肺部感染或嚴重心肺功能不足、曾有中西藥物過敏史的人，不適合接受穴位敷貼治療。