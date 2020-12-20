快訊

重訓增肌75歲前都有機會！看影片自學？專家提醒一事

台北馬／曹純玉跑破全國紀錄 續拚東奧門檻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯過夏季三伏貼 中醫師建議把握三九天貼敷防病治病

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，三九天將中藥材磨粉揉丸敷貼背部穴位，具溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪效益，防病治病。圖／衛生福利部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，三九天將中藥材磨粉揉丸敷貼背部穴位，具溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪效益，防病治病。圖／衛生福利部基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等冬天容易發作宿疾，可在夏季「三伏天」進行預防和治療外，也可在冬季「三九天」，以藥材貼敷在背部穴位，達到溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪目的，防病治病。

張淑媚說，三伏天和三九天是1年2次調整過敏體質的時機。三九是指從冬至隔日算起，第1個9日為一九，第2個9日為二九，第3個9日為三九，稱為三九天。錯過夏季三伏貼的民眾，不妨把握三九貼調理體質。

張淑媚表示，三九天時段選用具有減敏、平喘及化痰止咳、辛溫香竄、逐痰利氣的藥材，貼敷在背部膀胱經及督脈穴位，具有溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪功效，進而防病治病。今年敷貼時間是明天（熱身）、30日（一九日）、明年1月8日（二九日）、18日（三九日）及27日（加強）。

張淑媚說，三九貼是將白芥子、細辛、甘遂、甘草、肉桂等溫陽性質的中藥材磨成粉後，以薑汁揉合成丸，敷貼背部定喘、風門、肺俞、腎俞等穴位，經皮膚吸收行經絡氣血達病處。有研究報告指出，連續施用3年，可明顯改善氣喘及過敏性鼻炎病情。

張淑媚表示，孕婦、未滿1歲嬰幼兒、正在感冒、發燒、咽喉發炎、肺部感染或嚴重心肺功能不足、曾有中西藥物過敏史的人，不適合接受穴位敷貼治療。

敷貼三九貼後飲食應以清淡為宜，避免食用生食、冰品、辛辣及油炸等刺激性食物或容易產生過敏食物。穴位敷貼藥丸，皮膚產生局部紅、癢或燒灼感，或有輕微脫皮、起小水泡等屬於正常現象，不必太過擔心。

衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，三九天將中藥材磨粉揉丸敷貼背部穴位，具溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪效益，防病治病。圖／衛生福利部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，三九天將中藥材磨粉揉丸敷貼背部穴位，具溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪效益，防病治病。圖／衛生福利部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，三九天將中藥材磨粉揉丸敷貼背部穴位，具溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪效益，防病治病。圖／衛生福利部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，三九天將中藥材磨粉揉丸敷貼背部穴位，具溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪效益，防病治病。圖／衛生福利部基隆醫院提供

氣喘 冰品 發燒

延伸閱讀

天冷來碗藥膳湯補一下，但藥膳的肉跟藥材要吃掉嗎？ 中醫師告訴你

聽診器深入女病患內衣游移胸部 狼中醫師遭訴

81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

睡醒發現落枕動彈不得？中醫教你用吹風機溫灸改善

相關新聞

科羅旺颱風最快今生成 3500公尺高山未來一周可望降雪

菲律賓西方海面熱帶性低氣壓最快今天增強為颱風「科羅旺」，中央氣象局表示，對台灣沒有直接影響，但中南部雲量增多，若系統發展...

南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

環島鐵路電氣化的最後一哩路，首班試行由屏東到台東的普悠瑪列車，於今天上午8時許抵達枋寮站，交通部長林佳龍、立委鍾佳濱、莊...

北迴線南澳段驚傳鋼軌斷裂 宜蘭運務段解釋是「裂縫」

台鐵北迴線南澳到漢本間的東正線今上午驚傳鋼軌斷裂，南澳站至漢本站的南下及北上列車全部改以西正線單線行車，造成延誤，受影響...

北北基宜大雨特報！有局部大雨或豪雨發生機率

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及...

台鐵南澳站鋼軌水平裂15公分 一度慢行影響9列次113分

台鐵北迴線南澳到漢本間的東正線今上午傳出鋼軌斷裂，南澳站至漢本站的南下及北上列車全部改以西正線單線行車，台鐵局表示，今天...

影／藍皮列車未來規畫 林佳龍：打造觀光旅遊列車

台鐵環島鐵路電氣化路網「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站段，將在12月23日通車營運，全台僅存每天各往返一班「藍皮火車」...

如何把錢從別人的口袋放到你的口袋！關於「掙錢」的五個常識

獲取財富有三個法門：第一個是「掙錢」，第二個是「賺錢」，第三個是「值錢」。我們先從「掙錢」開始講述，及一些具體的掙錢方法。

疏運北上旅客 高鐵今晚加開左營至南港全車自由座列車

台灣高鐵公司經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間自左營站加開1班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），8862車次晚...

他從作家變成洗車工 慢慢趴低變成蹲著的那群人

因為天氣不好，阿俊在地板上蠕動模仿毛毛蟲，聽說是他的成名絕技。

影/北迴線南澳站鋼軌斷裂搶修恢復通行 共影響9列車

台鐵北迴線南澳站今天上午傳出鋼軌斷裂，經查是12B道岔趾端，受到車輪垂直撞擊發生「水平裂」，先慢行通車，直到10點多，搶...

故宮數位印象展解開藝術大師美學密碼 港藝展到明年3月

經典之美故宮數位印象展，即日起在台中市港區藝術中心展出到明年3月7日，在展覽室A展出，台中市府和故宮合作數位特展今年是第...

錯過夏季三伏貼 中醫師建議把握三九天貼敷防病治病

衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等冬天容易發作宿疾，可在夏季「三伏天」進行預防和治...

熱門新聞

台鐵全新「最美區間車」馳騁南迴試車 歷史畫面曝光

殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

阿姨血管細抽不到血 女護理師「貼心舉動」暖哭全網

夫妻婚後性趣缺缺？已婚男人高喊「我尻尻、我驕傲！」

南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

流浪狗遇恩人追車尾「狂奔3公里」 卻因1個原因無法被領養

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。