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她長期腹痛 竟因子宮避孕器放15年致卵巢輸卵管膿瘍

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
榮總新竹分院婦產科醫師李竑叡表示，卵巢輸卵管膿瘍為女性下腹痛原因之一，也是骨盆腔發炎嚴重表現。圖／榮總新竹分院提供
榮總新竹分院婦產科醫師李竑叡表示，卵巢輸卵管膿瘍為女性下腹痛原因之一，也是骨盆腔發炎嚴重表現。圖／榮總新竹分院提供

一名45歲婦女因長期左下腹痛、噁心嘔吐，且近日陰道出現大量異常分泌物而就醫，經醫師內診發現，是因為15年前放置子宮的避孕器造成疑似細菌感染，超音波顯示左側卵巢輸卵管的膿瘍，經評估內科藥物療效不大，接受腹腔鏡手術治療，將其感染側的卵巢輸卵管切除。

榮總新竹分院婦產科醫師李竑叡表示，卵巢輸卵管膿瘍為女性下腹痛原因之一，也是骨盆腔發炎嚴重表現，一般常見於15至40歲的育齡婦女，罹患風險因子包括多重性伴侶、伴侶有性傳染疾病、曾骨盆腔發炎過、使用子宮避孕器、常陰道盥洗、15到25歲年輕女性、執行人工生殖技術（如取卵）等。

膿瘍一般來說和骨盆腔發炎有類似症狀，輕微像是急性或慢性下腹痛、發燒、畏寒、陰道不正常分泌物、性交疼痛、甚至解尿疼痛等，嚴重可能膿瘍破裂或休克等。

李竑叡指出，現行的子宮避孕器有2種，含銅金屬，只有避孕效果，如樂母麗、銅T、母體樂等，避孕效果長達10年；以及含有女性荷爾蒙，有避孕和治療子宮肌腺症效果，如蜜蕊娜療效5年、小蜜療效3年等，使用壽命不同，但基本上超過使用療效後，應將其拿出。

李竑叡說，避孕器久放子宮內確有風險，且有避孕器移位腹腔或膀胱的可能，除超過使用療效後應取出，若懷疑子宮腔感染、子宮內膜癌或子宮頸癌、更年期或置入3個月內不適反應等，也應尋求婦產科醫師專業的意見。

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