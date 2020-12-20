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影／藍皮列車未來規畫 林佳龍：打造觀光旅遊列車
台鐵環島鐵路電氣化路網「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站段，將在12月23日通車營運，全台僅存每天各往返一班「藍皮火車」將停駛。交通部長林佳龍說，藍皮火車有特殊風貌，也有人需要透過通勤往返，未來至少一天一班，兼顧觀光與交通需求。
林佳龍說，藍皮列車稱為藍皮解憂號，鐵路局有五種列車，打造未來觀光旅遊列車，藍皮列車、鳴日號、山巒號、海風號與鑽石號，配合遊程搭火車時，就像一個移動的城堡，得到五星級服務，委外由專業旅行社經營。
林佳龍說，藍皮列車有特殊的風貌，也有些人需要透過方式通勤、往返，也希望能提供，至少原來一天有一班，兼顧觀光與一般人的交通需求。
林佳龍說，台鐵車站美學與功能提升計畫，編列在前瞻基礎建設觀光項目，南迴鐵路有8個車站，4個在屏東，4個在台東，至於中間的小站或無人站，朝向保存與設計美學，讓喜歡尋找秘境的旅客，這些地方都是寶貴觀光資產，會加以保存，吸引觀光客亮點。
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