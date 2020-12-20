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影／環島鐵路電氣化最後一哩路 林佳龍搭南迴線主持通車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍（左）與枋寮鄉長陳亞麟。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍（左）與枋寮鄉長陳亞麟。記者劉星君／攝影

台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今舉行通車典禮，交通部長林佳龍今上午搭乘7點33分普悠瑪從屏東出發，林佳龍說，環島鐵路電氣化最後一哩路，南迴鐵路電氣化全線通車，以感恩歡喜的心情來首航，終於實現環島鐵路的一日生活圈的最後一哩路。

今天上午交通部長林佳龍、立法委員伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與，林佳龍說，鐵路電氣化後，未來可以行走更好列車，普悠瑪、太魯閣、與剛到台灣的EMU900，更舒適也更快速，從高雄到台東省了27分鐘，到花蓮省了39分鐘。

林佳龍說，同樣一台列車可以環島，往返東部國人更便利，對觀光客來說坐火車遊台灣，2022年是鐵道觀光旅遊年，為了慶祝，有10天的票價優惠，歡迎大家試乘。

林佳龍說，台灣鐵路擘畫下個階段藍圖，環島高快速鐵路網，西部高鐵、東部快鐵，6小時生活圈，高鐵會往南北再延伸，也會把東部鐵路網再提速，打造環島，鐵路生活圈與觀光旅遊路線。

旅客張先生在屏東工作，每逢過年過節搭車回羅東，都是走南迴鐵路，張先生說，鐵路電氣化後，可以一車到底，不用擔心換車、趕車，真的很方便，但也很擔心會買不到票。

原民立委伍麗華說，過去大武山脈因為透過遷徙、古道路徑，早期都是透過山脈，古道往返，有了公路之後，南迴公路，自從草埔隧道後，方便很多，也發現透過親族間血脈聯繫，只要有婚喪喜慶，台東親友都會回到屏東，如今有更便捷的電氣化鐵路，對鄉親來說是非常高興的。

台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵南迴線鐵路西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里。記者劉星君／攝影
台鐵南迴線鐵路西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
旅客開心說，以後不用再擔心換車趕車，可以一車到底搭到花蓮、羅東。記者劉星君／攝影
旅客開心說，以後不用再擔心換車趕車，可以一車到底搭到花蓮、羅東。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵環島鐵路電氣化，最後一哩路段枋寮到知本，將在本月23日完工通車營運，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍、立委伍麗華、鍾佳濱、周春米與屏東縣長潘孟安等人都到場參與見證。記者劉星君／攝影
台鐵南迴線鐵路西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里。記者劉星君／攝影
台鐵南迴線鐵路西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里。記者劉星君／攝影

環島 林佳龍 屏東縣

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