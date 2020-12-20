南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

環島鐵路電氣化的最後一哩路，首班試行由屏東到台東的普悠瑪列車，於今天上午8時許抵達枋寮站，交通部長林佳龍、立委鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華等人一同快閃枋寮車站，隨後便繼續鐵電南迴試行的行程。不少枋寮居民得知南迴鐵電即將通車，枋寮火車站也隨之升等的消息，一早便紛紛前往車站月台，一睹歷史性的一刻。

枋寮火車站一早就有近20多名枋寮居民至火車站月台，拉起「南迴鐵路電氣化通車」的紅布條，等候首班由屏東到台東南迴試行的普悠瑪列車。

枋寮居民表示，一早7點多就到月台等候，雖然等了一個多小時，只為看到這輛列車短暫停靠，但對枋寮居民來來說，是前進一大步。

「期盼鐵路電氣化已經等了20多年」，枋寮居民興奮表示，得知枋寮將升級為二等車站的消息，真的非常興奮。還說，鐵電不是只有班次增加而已，也有助於吸引人潮，並帶動地方發展。