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南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
月台乘客紛紛拿起手機拍下首班南迴鐵路電氣化列車試行身影。記者陳弘逸／攝影
月台乘客紛紛拿起手機拍下首班南迴鐵路電氣化列車試行身影。記者陳弘逸／攝影

環島鐵路電氣化的最後一哩路，首班試行由屏東到台東的普悠瑪列車，於今天上午8時許抵達枋寮站，交通部長林佳龍、立委鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華等人一同快閃枋寮車站，隨後便繼續鐵電南迴試行的行程。不少枋寮居民得知南迴鐵電即將通車，枋寮火車站也隨之升等的消息，一早便紛紛前往車站月台，一睹歷史性的一刻。

枋寮火車站一早就有近20多名枋寮居民至火車站月台，拉起「南迴鐵路電氣化通車」的紅布條，等候首班由屏東到台東南迴試行的普悠瑪列車。

枋寮居民表示，一早7點多就到月台等候，雖然等了一個多小時，只為看到這輛列車短暫停靠，但對枋寮居民來來說，是前進一大步。

「期盼鐵路電氣化已經等了20多年」，枋寮居民興奮表示，得知枋寮將升級為二等車站的消息，真的非常興奮。還說，鐵電不是只有班次增加而已，也有助於吸引人潮，並帶動地方發展。

今天上午試行的普悠瑪號，於8時許進出站，月台上目睹首班試行的南迴鐵電列車的乘客，紛紛舉起手機拍下列車身影，記錄這歷史性的一刻。

月台乘客紛紛拿起手機拍下首班南迴鐵路電氣化列車試行身影。記者陳弘逸／攝影
月台乘客紛紛拿起手機拍下首班南迴鐵路電氣化列車試行身影。記者陳弘逸／攝影
交通部長林佳龍、立委鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華等人一同快閃枋寮車站。記者陳弘逸／攝影
交通部長林佳龍、立委鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華等人一同快閃枋寮車站。記者陳弘逸／攝影
20多名枋寮居民一早便到月台等候首班南迴鐵路電氣化列車。記者陳弘逸／攝影
20多名枋寮居民一早便到月台等候首班南迴鐵路電氣化列車。記者陳弘逸／攝影

普悠瑪號 火車站

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