北北基宜大雨特報！ 有局部大雨或豪雨發生機率

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

東北季風影響，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，高雄及宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率。

另外，由於熱帶性低氣壓的中高層雲系北上，中南部地區雲量增多，入夜後在南部地區及中部山區也有下雨機會，外出記得攜帶雨具備用。

溫度方面，高溫在北台灣僅16至19度，整天感受較為濕涼，其他地區22至25度，低溫在北台灣15度左右，其他地區16至18度，大家留意溫度上的變化，適時增添衣物、注意保暖。

由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，北臺灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。

此外，東北風偏強，高雄以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風，海面風浪大；另外在基隆北海岸、東半部、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，浪高來到4至5米，海上作業及海邊活動注意安全。