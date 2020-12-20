快訊

台鐵南澳、漢本間列車延誤 南下北上西線單線行車

北北基宜大雨特報！ 有局部大雨或豪雨發生機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北北基宜大雨特報！ 有局部大雨或豪雨發生機率

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，位於菲律賓西方海面，向西北西移動，時速24公里，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣沒有直接影響。圖／取自氣象局網站
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，位於菲律賓西方海面，向西北西移動，時速24公里，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣沒有直接影響。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

東北季風影響，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，高雄及宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率。

另外，由於熱帶性低氣壓的中高層雲系北上，中南部地區雲量增多，入夜後在南部地區及中部山區也有下雨機會，外出記得攜帶雨具備用。

溫度方面，高溫在北台灣僅16至19度，整天感受較為濕涼，其他地區22至25度，低溫在北台灣15度左右，其他地區16至18度，大家留意溫度上的變化，適時增添衣物、注意保暖。

由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，北臺灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。

此外，東北風偏強，高雄以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風，海面風浪大；另外在基隆北海岸、東半部、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，浪高來到4至5米，海上作業及海邊活動注意安全。

位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，位於菲律賓西方海面，向西北西移動，時速24公里，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。圖／取自氣象局網站

恆春 基隆 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

受東北季風影響平地低溫出現新竹新豐 今晨僅13.1度

北台灣持續降雨 石門水庫蓄水率達62.8%

東北季風18日減弱氣溫回升 預估耶誕跨年都偏冷

北部回溫到21度！ 彭啟明：周五晚又有冷空氣報到

相關新聞

再創入冬平地新低溫 吳德榮：明晨高山可望迎入冬初雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面大台北及宜花有局部降雨，北海岸、北部山...

來台旅客驟減千萬 估損失逾3700億

受到疫情衝擊，邊境持續嚴管，來台旅客量驟減，交通部觀光局估算，今年來台旅客量約在一三五至一四○萬人次之間，相較於去年的一...

台鐵南澳、漢本間列車延誤 南下北上西線單線行車

台鐵局說，東部幹線受南澳=漢本間東線鋼軌斷裂事故影響，自上午7時19分起，南澳站至漢本站間南下、北上列車以西線單線行車。

明天冬至最濕冷 下探15度

受到東北季風影響，北海岸、宜蘭地區、大台北山區今有局部大雨或豪雨機率。氣象局說，這波冷空氣預計影響到明天（廿一日），也就...

社區、學校、家園…家扶70年 認養更全面

今年成立滿七十周年的家扶基金會昨舉辦表揚大會，來自全台各地上百名認養人共聚一堂。家扶基金會指出，受少子化影響，近五年家扶...

北北基宜大雨特報！ 有局部大雨或豪雨發生機率

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及...

跨年倒數 高雄24日起表演 台東搭舞台

高雄跨年活動「跨百光年」今年首創三舞台，宣稱要吸引50萬以上人潮；義大世界最受矚目的演唱會也將回歸，台東縣張惠妹跨年演唱...

連熬二天夜趕年終報告 40餘歲男差點喪失聽力

40多歲的上班族阿凱（化名）近期為了趕年終報告，連續熬夜兩天，日前終於可以好好睡一場覺，不料一起床，右耳幾乎沒聽力，原以...

藍皮火車停駛倒數 掀起搶搭熱

台鐵環島鐵路電氣化路網，其中最後一哩路段枋寮至知本站間，23日通車開始營運，全台僅存每天往返各一班的「藍皮火車」也將停駛...

全台缺血／越北越缺！需萬袋熱血 台北血庫只能再用四天

北部持續陰雨綿綿，影響捐血意願，天氣預告這場雨將下到跨年，氣溫降低，醫院用血開始增加，全台缺血，越北越缺，尤其台北血庫只...

夫妻婚後性趣缺缺？已婚男人高喊「我尻尻、我驕傲！」

「我尻尻、我驕傲！」最近不少已婚男網友高喊著這個口號，妻子生育之後，「性」趣缺缺，想盡理由推託房事，讓男性們碰一鼻子灰，...

防疫口罩戴緊緊忘了喝水？小心隱形脫水危機

夏天汗流夾背，會提醒人多多喝水，日本醫師說，冬天更容易不知不覺脫水，今年防疫的關係，還加上「口罩」這個大魔王。

熱門新聞

心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

科羅旺颱風最快明生成！全台下雨 冬至玉山可望降雪

台鐵全新「最美區間車」馳騁南迴試車 歷史畫面曝光

殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

阿姨血管細抽不到血 女護理師「貼心舉動」暖哭全網

女友參加北部婚宴堅持包「1萬2」背後原因讓他超傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。